Miles de estudiantes marcharon contra Kast en Chile por los recortes en educación

Miles de estudiantes universitarios y secundarios se movilizaron este miércoles en el centro de Santiago para rechazar el ajuste impulsado por el recién asumido presidente José Antonio Kast. La protesta se convirtió en la primera gran movilización contra el Gobierno desde la llegada llegada al poder del dirigente ultraderechista el pasado 11 de marzo.

La convocatoria, impulsada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la principal organización estudiantil del país, contó con el respaldo de gremios docentes, agrupaciones feministas y organizaciones de estudiantes secundarias. La movilización estuvo centrada en el rechazo al ajuste fiscal anunciado por la administración de Kast, que incluye una reducción de partidas presupuestarias en distintas áreas del Estado, fundamentalmente en educación y salud.

Los manifestantes advirtieron que los recortes ponen en riesgo conquistas históricas como la gratuidad universitaria y denunciaron que las medidas de austeridad comenzarán a impactar de lleno en escuelas, liceos y universidades durante el segundo semestre. La protesta transcurrió mayormente en forma pacífica, aunque sobre el final se registraron algunos incidentes entre grupos de manifestantes y las fuerzas policiales.

Los números del ajuste de Kast

La marcha reflejó el creciente malestar de sectores estudiantiles frente al programa económico del gobierno. Kast asumió con la promesa de reducir el gasto público y mejorar las cuentas fiscales, y puso en marcha un plan de ajuste que contempla recortes por unos 2.000 millones de dólares en distintos ministerios.

En el caso de Educación, la reducción alcanza los 197.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 221 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 1,3% del presupuesto del área. Salud es el área más afectada, con una disminución cercana a los 486 millones de dólares.

"Tenemos mucha incertidumbre. El Gobierno dice y se desdice muchas veces y creemos que para el segundo semestre la cosa va a estar complicada", señaló Angy Morán, vocera de la Confech.

La dirigente remarcó además que la gratuidad universitaria "fue una conquista obtenida tras las históricas movilizaciones estudiantiles" de 2006 y 2011 y sostuvo que debe ser defendida frente a cualquier intento de retroceso. Por otro lado, Morán sostuvo que la situación de Chile "no puede compararse con la de Argentina" y afirmó que las políticas de ajuste no demostraron ser una solución efectiva para superar las crisis económicas.

En las calles también se expresaron preocupaciones por las consecuencias concretas que ya comienzan a percibirse en establecimientos educativos. Julieta Ramírez, una estudiante de 13 años, aseguró que en su escuela ya se observan reducciones en algunos servicios básicos. Por su parte, el universitario Lucas González cuestionó que se reduzcan recursos destinados a la formación en un contexto marcado por desafíos sociales y ambientales cada vez más complejos.