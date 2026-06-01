Chileno Kast defiende plan de reformas y pide "buen debate" en el Congreso

Primer discurso sobre el Estado de la Nación del presidente chileno Kast, en el Congreso Nacional en Valparaíso.

​El presidente chileno defendió el lunes la necesidad de las reformas que propone su gobierno ‌en temas como ‌seguridad, reconstrucción y reactivación económica, mientras urgió a que tengan un "buen debate" para responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

En su primera cuenta pública ante el Congreso, el mandatario de ultraderecha que ganó con una contundente mayoría a fines del año pasado, ​señaló que propondrá ⁠iniciativas para destrabar el sistema tarifario eléctrico, ‌reducir la burocracia, así como modernizar la pequeña ⁠y mediana minería, entre otras.

"Lo ⁠que les pido es algo simple pero muy urgente, que las grandes causas de Chile como la seguridad, ⁠el empleo, la educación, la salud, ​la vivienda, entre otras cosas, sean ‌prioridad y nos pongamos siempre ‌a disposición de la ciudadanía", afirmó.

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"Claramente no ⁠pensamos igual en varios temas, pero sí les pido que pensemos en Chile y que fortalezcamos la democracia con buen debate, con un ​debate de ‌altura, con propuestas concretas que se vayan presentando y se vayan discutiendo", agregó.

El gobierno ya introdujo en el Congreso un amplio Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo ⁠Económico, que incluye ajustes tributarios, medidas para combatir el crimen y la migración ilegal, así como atender a comunidades afectadas por incendios.

Además de reforzar las fronteras y la política inmigración, el gobernante aseguró que impulsará el "Plan Retorno" para incentivar la salida de inmigrantes ‌ilegales.

Tras su contundente victoria, Kast ha ido perdiendo el respaldo en los sondeos de opinión en medio de una fuerte alza en los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán ‌y además tuvo que destituir a la ministra de Seguridad y a la portavoz.

"Vamos a tener diferencias, sí ‌y se ⁠resolverán votando y en eso no hay problema, pero creo que vamos a ​avanzar mucho en los meses que tenemos por delante, porque cuando las instituciones funcionan, las naciones se superan", subrayó.

Con información de Reuters