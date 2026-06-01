Armado federal con miras a 2027: Kicillof viaja a Corrientes y se reúne con Valdés

Gustavo Valdés y Axel Kicillof reunidos en 2022 (Foto Archivo)

El gobernador Axel Kicillof viajará a la provincia de Corrientes este miércoles y se reunirá su par radical, Juan Pablo Valdés, quien asumió el 10 de diciembre del año pasado. Ya en 2022, Gustavo Valdés - quien era gobernador de Corrientes y es hermano de Juan Pablo- se reunió con Kicillof, en Casa de Gobierno en La Plata.

Allí, el correntino le agradeció la ayuda de bomberos bonaerenses durante los incendios en Corrientes y sostuvo que “en momentos difíciles, la cooperación nos une y acerca”. En esta visita, desde el entorno del dirigente bonaerense remarcaron que este viaje y los ya realizados, “no son en materia de campaña”, sino que se trata de “continuar con una política definida por fuera de un momento electoral” por parte del dirigente.

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Así, el gobernador sumará una nueva foto con un par, que en este caso proviene del radicalismo, y mostrará músculo político ante un Gobierno Nacional que atraviesa una caída de la imagen del Presidente y exhibe una fuerte recesión económica que se siente en la calle. Si bien la agenda de la jornada, “está terminándose de definir”, según explicó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se sabe que ambos gobernadores se reunirán en Corrientes, habrá firma de convenios en materia de seguridad, desarrollo agropecuario, y la escuela de Gobierno bonaerense, entre otros, y se realizará una nueva presentación del libro "De Smith a Keynes".

La visita surge de un diálogo con Kicillof mantiene con cada uno de sus pares de la Argentina. “Lo ha hablado con el Gobernador Valdés, obviamente, como hemos hecho también cuando fuimos a Córdoba, que hubo una una comunicación con el con el gobernador de Llaryora”, recordó Bianco. En lo que va del año, Kicillof estuvo en Tierra del Fuego y en Córdoba. Corrientes será la tercera provincia y se espera que haga pie en varias más.

Sobre las especulaciones en torno a los viajes del dirigente, Bianco fue muy claro: “No está en campaña, el gobernador fue muy claro, la campaña será el año que viene luego de que se definan las candidaturas el año que viene”. “Este es un año para nosotros de profundizar la gestión y, en este caso, profundizar las actividades y articulaciones en materia de cooperación” entre provincias cerró el ministro.

Las otras visitas por la Argentina

El 2 de abril pasado, día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el gobernador bonaerense estuvo en Tierra del Fuego y vivió la vigilia junto a los ex combatientes de Malvinas. Fue uno de los actos más emotivos que le tocó vivir. En ese viaje, y antes de la la vigilia, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y anfitrión, Gustavo Melella realizó una cena junto a Axel Kicillof y su comitiva; y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el equipo que lo acompañó.

En mayo hizo pie en Córdoba. El gobernador bonaerense firmó convenios destinados al turismo y la educación. Además, el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, rompió el cerco antiperonista y armó un acto con nuevas melodías. Si bien no hubo foto con Martín Llaryora, desde el armado del gobernador bonaerense remarcaron que el cordobés “sabía de la visita”, que ambos dialogaron y que éste le aseguró que “no iba a tener inconvenientes en Córdoba”. Y cumplió.

El cordobés estuvo todo el día en la provincia de San Juan para participar de la Expo Minera y evitó una foto con su par bonaerense en tiempos en que se muestra cercano al gobierno libertario. Sin embargo le dejó hacer base en su tierra.

El año pasado estuvo en Chubut y Santa Fé. En la primera provincia puso a disposición ambulancias, que luego fueran recuperadas, y se reunió con el gobernador, Ignacio Torres. Fue en mayo, momento en que el mandatario peronista saltó la grieta, desterró las diferencias políticas y mostró gestión a través de la firma de un contrato de comodato por el cual le entregó 15 ambulancias y se comprometió a cooperar en materia sanitaria.

En pleno conflicto con Nación, Torres aprovechó la visita y mandó un mensaje directo a Balcarce 50: “La verdad es que Axel podría haberse formado en las inferiores de River y yo en Boca…, pero, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo cuando hablamos de salud? Gobernar es eso, es darle respuestas a la ciudadanía”, afirmó y no escatimó en elogios para su par bonaerense.

Finalmente, en marzo del 2025, Kicillof y Maximiliano Pullaro firmaron un convenio de asistencia recíproca y anunciaron la creación de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en San Nicolás, el distrito bonaerense más cercano a Rosario. El acuerdo promovía una amplia cooperación y asistencia recíproca en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad y en temáticas relacionadas con la investigación del crimen organizado.

Además, el gobierno bonaerense ya había enviado 80 móviles policiales al distrito. Al respecto, el propio Pullaro lo agradeció públicamente. "Una gestión del gobernador Kicillof que valoro", escribió en sus redes sociales. "El avance de la narcocriminalidad es una situación que nos preocupa y nos une a todos los gobernadores del país. Juntos y con la acción del Gobierno Nacional vamos a impulsar múltiples acciones operativas y de investigación. Seguimos adelante con nuestra determinación de hacer cumplir la ley y no dar un paso atrás ante el crimen organizado", agregó