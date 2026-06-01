El audio de Claudio Barrelier en el que intentó negar su participación: “Me escrachan y no tengo nada que ver”

En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, se filtró un audio en el que Claudio Barrelier, único detenido e imputado por el homicidio de la adolescente de 14 años, intenta desligarse del hecho. La grabación, difundida en las últimas horas, muestra al acusado dando una versión de los hechos que contradice las pruebas recolectadas por la Justicia.

“Yo ya hablé con Meli (por la mamá de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron y me allanaron mi casa, me allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en todo lo que más puedo”, comienza diciendo Barrelier en el audio.

Su versión: un llamado, un taxi y un auto rojo

Según el relato del acusado, Agostina lo contactó por teléfono el sábado 23 de mayo, día de su desaparición. “Cuando yo llego a mi casa, como a las 10.30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fiadeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta Fiadeiro y Campillo, y le faltaba para pagar el taxi. Le ayudo a pagar el taxi”, sostiene.

Luego, Barrelier asegura que la adolescente le dijo que su madre sabía que ella iba a la casa de “un noviecito”. “Yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces ahí nomás la llama por teléfono un ‘guaso’, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado y como no tenía plata se vino para este lado, como para salir rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frena un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada”, se defiende.

Las inconsistencias y las pruebas en su contra

La versión de Barrelier contradice las evidencias que los investigadores ya tienen incorporadas al expediente. Un video lo muestra junto a Agostina ingresando a su domicilio del barrio Cofico. Además, cámaras de seguridad lo captaron el lunes 25 de mayo ingresando al descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde más tarde se encontraron los restos de la adolescente. También la triangulación de antenas telefónicas lo ubica en esa zona.

Posibles nuevos imputados

Mientras tanto, crecen las sospechas sobre otras personas vinculadas al caso. El abogado Ignacio González Prieto explicó que la pareja de Barrelier, la propietaria del Ford Ka negro y probablemente algún inquilino podrían quedar imputados. “Por ahora no, porque colaboró, hay que ver si ella sabía para qué era el auto”, señaló el letrado.

La causa sigue abierta y la Justicia no descarta que haya más involucrados en el crimen de Agostina Vega. Barrelier permanece detenido mientras se esperan los resultados de las pericias científicas.