Caso Agostina Vega: diputados buscan impulsar el jury a los fiscales

La causa por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba, comenzó a tener repercusiones en el ámbito político. El diputado nacional Rodrigo de Loredo (UCR) anunció en sus redes sociales que impulsará un jury de enjuiciamiento contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por su actuación en la investigación.

Según explicó el legislador, el pedido contra Rodríguez es por haber dejado en libertad a Claudio Barrelier en 2025, cuando el ahora único detenido estaba acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad. En cuanto a Garzón, De Loredo sostuvo que se investigue su proceder durante la instrucción del caso de Agostina.

La iniciativa no es aislada. A la medida se sumaron otros bloques legislativos con el objetivo de afianzar la solicitud. También el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó “un pedido para citar en la Legislatura al ex fiscal Iván Rodríguez, quien liberó bajo fianza a Barrelier en 2025”.

Otros actores políticos se suman al pedido de investigación

Desde la Izquierda Socialista anunciaron que solicitarán una investigación sobre la conducta del fiscal Rodríguez. Por su parte, desde el PRO indicaron que se comunicarán con integrantes del Frente Cívico para dialogar sobre el pedido del bloque de un jury.

Mientras tanto, la Justicia aguarda los resultados preliminares de la autopsia, que permitirán avanzar en la causa principal. Barrelier permanece detenido como único imputado por el crimen de Agostina Vega. La presión política sobre los fiscales y el concejal Moreno no cesa y promete extenderse en los próximos días.