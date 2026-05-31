Una explosión en una aldea de Myanmar deja 55 muertos y decenas de heridos

​Al menos 55 personas perdieron la vida ‌en una ‌explosión en la aldea de Kaung Tat, en Myanmar, que, según el ejército rebelde, fue provocada por la detonación accidental ​de material ⁠almacenado para su ‌uso en la minería.

El ⁠Ejército de ⁠Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), que actualmente mantiene un alto el ⁠fuego con el ejército ​de Myanmar y ‌controla la aldea ‌cercana a la frontera ⁠con China, confirmó que hubo víctimas mortales, sin precisar el número.

La ​BBC ‌y el medio de comunicación local Shwe Phee Myay News Agency informaron de que ⁠al menos 55 personas habían fallecido, entre ellas 25 mujeres y 30 hombres, y que había decenas más de heridos.

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"El Frente ‌de Liberación del Estado de Palaung/TNLA expresa su más sentido pésame a las familias de quienes perdieron ‌la vida, resultaron heridos y sufrieron daños como consecuencia de ‌la ⁠explosión", dijo el grupo en un ​mensaje de Telegram.

Con información de Reuters