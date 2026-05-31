Una explosión en una aldea de Myanmar deja 55 muertos y decenas de heridos

Al menos 55 personas perdieron la vida en una explosión en la aldea de Kaung Tat, en Myanmar, que, según el ejército rebelde, fue provocada por la detonación accidental de material almacenado para su uso en la minería.
El Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), que actualmente mantiene un alto el fuego con el ejército de Myanmar y controla la aldea cercana a la frontera con China, confirmó que hubo víctimas mortales, sin precisar el número.
La BBC y el medio de comunicación local Shwe Phee Myay News Agency informaron de que al menos 55 personas habían fallecido, entre ellas 25 mujeres y 30 hombres, y que había decenas más de heridos.
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"El Frente de Liberación del Estado de Palaung/TNLA expresa su más sentido pésame a las familias de quienes perdieron la vida, resultaron heridos y sufrieron daños como consecuencia de la explosión", dijo el grupo en un mensaje de Telegram.
Con información de Reuters