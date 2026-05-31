Quien es Claudio Barrelier, el único sospechoso por el crimen de Agostina

El asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo desaparecida una semana, conmocionó a la ciudad de Córdoba. Claudio Gabriel Barrelier (33) es el único detenido y sospechoso del crimen hasta el momento.,

La joven fue encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, donde se realizaba un amplio operativo policial encabezado por el fiscal Raúl Garzón, con la participación del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía Marcelo Marín y equipos especializados de rastreo.

¿Quién es Gabriel Barrelier?

Según reportaron medios locales, el detenido es muy cercano a la familia e incluso tiene un vínculo amistoso con Melisa Heredia, la madre de Agostina, quien había sido su pareja tres años antes.

El hombre es fanático e hincha de Instituto de Córdoba. Solía ir a la cancha a ver a su equipo con el mismo grupo de personas que Melisa.

Hoy, se encuentra imputado por privación ilegítima de la libertada agravada, pero la carátula cambiaría a "homicidio" en las próximas horas, aunque la abogada del padre de la joven pedirá que se incorpore la figura de "femicidio".

Además, el acusado trabajaba en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero al tomarse conocimiento de su situación fue apartado de su cargo.

¿Qué pasó con Agostina Vega?

Vega había salido de la casa de su madre en el barrio General Mosconi al rededor de las 22.30 del sábado 23 de mayo. Barrelier fue la última persona registrada junto a la adolescente, en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, del barrio Cofico, según las cámaras de seguridad de la zona. Esta situación desarmó una de las versiones del detenido, en la que indicó que quien ingresaba a su domicilio era su hija en realidad.

Un domo policial registró el ingreso del detenido a la zona donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente el lunes alrededor de las 11:45 y habría salido de allí unos 30 minutos después, según informó La Voz.

Además, el entrecruzamiento de datos de las antenas telefónicas permitió ubicar el celular del acusado en ese mismo sector durante ese periodo de tiempo. Otra cámara lo registró cargando un balde de 20 litros y bolsas de consorcio a un Ford Ka negro. En paralelo, los investigadores hallaron pruebas en la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico. Allí se detectaron manchas de sangre y paredes lavadas con lavandina, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se produjo en ese lugar.

Los rastrillajes en Ampliación Ferreyra también forman parte de los próximos pasos. Se busca recuperar restos y evidencias que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos. El análisis de cámaras de seguridad y datos de geolocalización vinculó al Ford Ka negro con la zona del hallazgo, lo que constituye un elemento central en la causa.