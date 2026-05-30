Las dos centrales de trabajadores, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A), anunciaron que se sumarán a una convocatoria nacional de ayuno y reflexión impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común. La actividad se desarrollará durante la semana del 2 y el 9 de junio con actividades en distintos puntos del país y tendrá como eje la denuncia de la crisis social y el avance del hambre.

Según informaron las organizaciones convocantes, la campaña comenzará el lunes 2 de junio en la Plaza de Mayo y se extenderá durante una semana con acciones similares en diferentes ciudades del país. El objetivo es visibilizar la situación que atraviesan millones de personas afectadas por la pobreza y las dificultades generadas "por un sistema de exclusión y de hambre", tal como reza el comunicado oficial.

Las dos CTA señalaron que acompañarán el llamado de la Mesa Ecuménica y que realizarán un acto de cierre el 9 de junio en Plaza de Mayo. La propuesta incluye jornadas de ayuno, oración, reflexión y encuentros abiertos para promover el debate sobre la situación social y económica del país.

En el documento difundido por las dos centrales gremiales, la campaña es definida "como una acción pública de compromiso comunitario en favor de la paz con justicia social y justicia ambiental". Además, se plantea como una señal de solidaridad con quienes "padecen diariamente las consecuencias del hambre y la desigualdad".

Una convocatoria contra la exclusión social

Los organizadores sostienen que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre distintos sectores de la sociedad para debatir propuestas que permitan revertir las situaciones de injusticia social. Durante cada jornada habrá actividades culturales, espacios de diálogo y la participación de artistas populares.

La convocatoria también es impulsada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Desde las organizaciones señalaron que la campaña retoma su llamado a una "rebeldía de la conciencia" frente a la naturalización de las desigualdades y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

El respaldo de las centrales sindicales

La adhesión de las dos CTA le aporta peso político y sindical a una convocatoria que busca trascender los espacios religiosos y alcanzar una dimensión más amplia. Desde ambas centrales remarcaron la necesidad de "generar instancias de participación" que permitan crear la "unidad en la diversidad" y visibilizar el impacto de las políticas económicas sobre los sectores más vulnerables.

Los dirigentes Hugo "Cachorro" Godoy (CTA-A), y Hugo Yasky (CTA-T) respaldaron la iniciativa y convocaron a las organizaciones sociales, sindicales y comunitarias de todo el país a sumarse a las actividades. Según expresaron los organizadores, la meta "es construir una movilización amplia en defensa de la dignidad humana, la inclusión social y el derecho a una vida digna frente a una crisis que sigue golpeando con fuerza a millones de argentinos".