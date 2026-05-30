Chau puntos negros en 10 minutos: la mascarilla casera más simple y efectiva.

Los puntos negros son muy comunes y casi todas las personas los tienen. Afortunadamente, hay una mascarilla casera con tan solo dos ingredientes que todos tenemos en casa que te ayuda a quitarlos o disminuirlos en minutos.

El ingrediente estrella es el café. Mezclado con la clara de huevo, ayuda a disminuir los puntos negros gracias a sus propiedades. Esta receta fue compartida por Alex, creadora de contenido beauty, y es muy fácil de hacer. Vas a necesitar además papel higiénico.

Mascarilla casera para puntos negros

Ingredientes

Café (idealmente instantáneo, pero también puede ser común)

Papel higiénico

Clara de 1 huevo

Preparación

En un bol, mezclar el huevo y agregar una cucharada de café. Revolver muy bien hasta que se integre todo. Aplicar con un pincel una capa fina sobre la piel. Arriba, poner un pedacito de papel higiénico. Hacé una segunda capa, colocando el café arriba del papel. Repetí hasta hacer tres capas. Hacelo en zona T (nariz, comienzo de cachetes y pera). Dejá que se seque aproximadamente 15 minutos. Retirá y lavá tu cara normalmente. ¡Listo! Repetí esto al menos una vez a la semana para ver mejores resultados.

Por qué el café ayuda a disminuir los puntos negros

El café es uno de los ingredientes naturales más utilizados en rutinas caseras de cuidado de la piel debido a sus propiedades exfoliantes. Gracias a su textura granulada, ayuda a remover células muertas, restos de suciedad y exceso de grasa acumulados en la superficie de la piel, factores que favorecen la aparición de puntos negros.

Además, contiene antioxidantes y compuestos como la cafeína, que pueden contribuir a mejorar temporalmente el aspecto de la piel, dejándola más suave y luminosa. Cuando se combina con la clara de huevo en esta mascarilla peel off, se forma una película que, al retirarse, ayuda a desprender algunas impurezas superficiales acumuladas en los poros.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los puntos negros más profundos no desaparecen por completo con una sola aplicación. Para obtener mejores resultados, se recomienda complementar este tipo de mascarillas con una limpieza facial adecuada y productos específicos que ayuden a mantener los poros limpios.

Aunque esta receta casera puede ser una buena opción para una limpieza rápida, las personas con piel sensible o tendencia a la irritación deberían probarla primero en una pequeña zona de la piel para evitar reacciones no deseadas.