Una figura de América TV confirmó que se fue de su programa: "Mi idea era seguir”

Una periodista dedicó unas palabras conmovedoras a su compañero de conducción tras abandonar el programa.

La periodista y politóloga Marina Edith Calabró se prepara para un mes bastante movido en el que debutará con Luis Ventura con Primicias Ya, el lunes 8 de 16.30 a 18 en América TV e inicia su programa radial en El Observador en el mismo horario. En este sentido, decidió renunciar a su puesto en Lape Club Social.

Durante la transmisión de su programa radial hizo mención de su despedida del canal de televisión y expresó con tristeza: “Mi idea era seguir unos días más para que el programa encuentre el mecanismo para ajustar o cubrir mi espacio”.

Asimismo agregó: “Lo que pasa es que, me enteré hoy, que Lape no va a estar la semana que viene. Mi idea era seguir para no dejarlo en banda, pero me parece que lo más prolijo es despedirme con él”.

La emotiva despedida de Marina Calabró en Lape Club Social

La periodista Marina Calabró se despidió este viernes de Lape Club Social, el programa televisivo que conduce junto a Sergio Lapegüe en América TV y emocionó al estudio con unas palabras conmovedoras hacia el conductor: “Con Lape nos conocíamos poco. Y la verdad es que Sergio es un bicho raro de esta televisión. Es un tipo bueno, generoso y empático. Tiene 35 años de suceso en TN. Fue líder no solamente de la mañana, sino de todas las noticias durante décadas".

Asimismo agregó: “Los voy a extrañar a todos, pero a Lape en particular. Sos un tipo espectacular, un periodista fabuloso, que cubre las breaking news como ningún otro, que crea climas. Sos un tipo bueno, te llevo en el corazón”. Finalmente sumó: “Sos exótico en una televisión donde impera la crueldad. Bendiciones para vos, para tu familia, y para tu programa. Ojo con las bombas que no le afecten a Ventura”.