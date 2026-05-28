Aprovechalo hoy: cómo descargar gratis el nuevo Resident Evil antes de su lanzamiento oficial

Fuente: Cultura Geek.

Lo sorprendente de esta estrategia es que llega exactamente tres meses después del lanzamiento oficial del juego, el cual debutó con un éxito arrollador el pasado 27 de febrero de 2026. Normalmente, las demos de Resident Evil se publican semanas antes del lanzamiento para incentivar las reservas. Sin embargo, Capcom decidió lanzar esta prueba cuando Resident Evil Requiem ya se ha consolidado como un fenómeno de masas.

Qué incluye la demo y qué no

La demo cubre una sección cercana al inicio del juego, pero no el comienzo exacto de la historia. La demostración permite a los jugadores enfrentarse a parte de las etapas iniciales del título. Gracias a esta estructura, los jugadores pueden experimentar los dos estilos principales de gameplay presentes en Resident Evil Requiem: por un lado, momentos de tensión, sigilo y supervivencia más cercanos al survival horror clásico; por otro, segmentos de acción más dinámica inspirados en títulos como Resident Evil 4, donde te abrís paso a los tiros y a las piñas y patadas.

El protagonismo es compartido. La demo incluye parte de las etapas iniciales de la historia protagonizada por Grace Ashcroft y el ya legendario Leon S. Kennedy. Grace es la nueva protagonista de la entrega; Leon regresa como figura central de la narrativa.

El detalle que hay que saber antes de descargar

El progreso de la demo no se transfiere al juego completo. Capcom lo deja claro desde el minuto uno: los datos guardados de la demo no se transfieren a la versión completa. Si te pasás horas explorando cada rincón, cuando compres el juego tenés que volver a empezar. La compañía lo justifica como una medida para no desequilibrar la experiencia narrativa.

Cómo descargarla en cada plataforma

El proceso es el mismo en todas: buscá "Resident Evil Requiem demo" en la tienda de tu plataforma y descargala gratis.

PS5: PlayStation Store → buscá " Resident Evil Requiem " → descargá la demo gratuita .

→ buscá " " → . Xbox Series X|S: Microsoft Store → mismo proceso.

→ mismo proceso. Nintendo Switch 2: Nintendo eShop → buscá la demo.

→ buscá la demo. PC (Steam): buscá el juego en Steam y encontrarás el botón de descarga de la demo en la página del título.

buscá el juego en y encontrarás el botón de descarga de la demo en la página del título. PC (Epic Games Store): mismo proceso desde la tienda de Epic.

En el caso de Steam, la descarga tiene un peso aproximado de 14,7 GB.

El éxito que explica la movida

Capcom no necesita la demo para vender más: ya vendió. Tras su estreno en febrero de 2026, el juego logró superar los 5 millones de unidades vendidas en menos de una semana y alcanzó los 6 millones pocas semanas después. En abril, Capcom celebró que el título había superado los 7 millones de copias, convirtiéndose en el juego de la franquicia que más rápido alcanzó ese hito en toda su historia. La demo apunta a los jugadores que todavía no se animaron a comprarlo, dándoles la prueba que no tuvieron antes del lanzamiento.