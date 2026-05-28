Lo que los argentinos esperan de Milei en los próximos 6 meses: más corrupción y peores salarios

Una nueva encuesta de AtlasIntel y Bloomberg encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei: una parte importante de los argentinos cree que en los próximos seis meses aumentarán los casos de corrupción, empeorará la situación salarial y crecerá la conflictividad social. El estudio, realizado sobre más de 4.600 casos en todo el país, también mostró una fuerte desaprobación presidencial y un clima económico marcado por el pesimismo.

El relevamiento Latam Pulse Argentina de mayo de 2026 reflejó que el presidente Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más complejos en términos de imagen pública y expectativas económicas. Según la encuesta, el 58,3% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, mientras que apenas el 39,9% mantiene una evaluación positiva del mandatario. El informe también mostró que el 55,4% tiene una imagen negativa del gobierno nacional.

El estudio fue elaborado por AtlasIntel y Bloomberg entre el 21 y el 25 de mayo sobre una muestra de 4.613 personas, con un margen de error de un punto porcentual y un nivel de confianza del 95%.

Uno de los puntos más sensibles del informe estuvo vinculado a las expectativas sobre los próximos seis meses en Argentina. Allí aparecieron con fuerza preocupaciones vinculadas a la corrupción, el deterioro económico y el aumento de los conflictos sociales. Dentro del apartado sobre riesgo político, el relevamiento consultó qué tan probable consideran los argentinos distintos escenarios negativos para el país en el corto plazo. Entre los principales temores sobresalieron la criminalidad y corrupción, la inestabilidad institucional y la conflictividad social.

El documento define al eje "Criminalidad y Corrupción" como un indicador que mide "la prevalencia e intensidad del crimen organizado, la corrupción y la violencia", además de reflejar la capacidad del Estado para garantizar el orden público. En paralelo, el Índice de Confianza del Consumidor volvió a mostrar números negativos. El trabajo marcó una caída de 8,1 puntos en las expectativas económicas y detalló que los puntajes por debajo de 100 reflejan “insatisfacción o pesimismo” respecto del futuro.

Salarios, empleo y economía: crece el pesimismo

La encuesta también profundizó sobre cómo perciben los argentinos la situación económica actual y qué esperan para los próximos meses en materia de empleo, ingresos y capacidad de consumo. El informe evaluó variables como la situación económica del país, el mercado laboral y la economía familiar tanto en el presente como hacia adelante. Los resultados muestran un deterioro de las expectativas económicas, especialmente entre los sectores de ingresos bajos y medios, donde predomina la percepción de que los salarios seguirán perdiendo frente al costo de vida.

En ese contexto, la inflación continúa apareciendo como una de las mayores preocupaciones sociales. El estudio indicó que las expectativas inflacionarias siguen siendo elevadas y que buena parte de los encuestados considera que el aumento de precios continuará impactando negativamente en su vida cotidiana. La percepción económica negativa también repercute en el consumo: el informe relevó una caída en la intención de compra de bienes duraderos, una variable que suele funcionar como termómetro de confianza sobre la estabilidad futura.