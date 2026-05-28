Qué es una pausa de hidratación implementada en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no incorpora por primera vez la competencia de 48 selecciones, sino que suma otra novedad: la pausa de hidratación obligatoria. Se trata de una nueva medida implementada por la FIFA para cuidar a los jugadores durante la Copa del Mundo.

¿En qué consiste la pausa de hidratación durante el Mundial 2026?

La medida de hidratación establece que cada 22 minutos del partido se deberá frenar para que los jugadores rehidraten. Las pausas, que se darán en todos los partidos independientemente de la temperatura, tendrán una duración de 3 minutos cronometrados “silbato a silbato".

La pausa de hidratación llevará a que los partidos superen los 90 minutos y tomen un formato cercano a los cuatro cuartos. Desde el Consejo de la FIFA, explicaron que el objetivo es cuidar el bienestar de los jugadores, frente al traslado entre sedes y las diferencias climáticas de Norteamérica.

Durante la pausa de hidratación los técnicos podrán darle indicaciones a los futbolistas

Si bien la idea es evitar lesiones y caídas del rendimiento, las pausas otorgan un beneficio táctico, ya que los tres minutos de pausa obligatoria funcionarán como los “Time Out” de la NBA: los entrenadores podrán darles intrucciones directas a los jugadores. Se cree que podría ser una gran ventaja para la Selección Argentina porque Lionel Scaloni suele hacer arreglos y ajustar ciertos esquemas durante el partido.

Críticas y oportunidad en las pausas de hidratación

Muchos sostienen que la nueva regla favorecerá a los equipos con técnica de alta intensidad, ya que podrán recuperar oxígeno. Sin embargo, muchos hichas y analistas consideran que las pausas pueden llevar a frenar el ritmo del partido y beneficiar a los seleccionados que intenten enfriar el encuentro.

Detrás del beneficio táctico y la necesidad de rehidratarse, hay una gran noticia para los canales de televisión y streaming ya que los 180 segundos llegarán cargados de publicidades y sponsors. De acuerdo con la información publicada por The Athletic FC, la FIFA aprobó la introducción de comerciales durante los tres minutos de hidratación que dicta el reglamento.