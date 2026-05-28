Está en duda en la lista de la Selección Argentina, quedó en el 11 ideal en Europa y le mete presión a Scaloni

El jugador que le mete presión a Scaloni sobre el final para la lista del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, define la lista final de 26 jugadores para el Mundial 2026 y hay varios jugadores que todavía pelean por un lugar. A la espera de la nómina oficial, uno que pide pista y hoy parece estar más adentro que afuera por el momento es nada menos que Valentín "Colo" Barco. El ex Boca Juniors se destaca en Racing de Estrasburgo de Francia, donde juega como mediocampista interior y no como lateral, volante o hasta extremo izquierdo como lo hizo en sus inicios en el "Xeneize".

De interno izquierdo o derecho, el zurdo de apenas 21 años es una alternativa interesante para el director técnico por su versatilidad y su polifuncionalidad, algo fundamental en los torneos cortos y con poco descanso a la hora de ocupar varias posiciones de la cancha. Con su bien primer pase, sus cualidades técnicas, la pegada y la personalidad que siempre tuvo, se trata de una alternativa interesante de cara a la conformación de la plantilla general.

El Colo Barco, en el 11 ideal de la Conference League 2025-2026

De acuerdo con la información del portal especializado en estadísticas Sofascore, el ex Brighton y Sevilla integra la mejor formación posible de todo el torneo, en el que se acaba de consagrar campeón Crystal Palace tras derrotar a Rayo Vallecano por 1-0 en la final. En un esquema táctico de 3-4-1-2, el volante argentino aparece como "doble 5" por la derecha, junto al japonés Kaishū Sano, de Mainz.

Como carrilero izquierdo aparece su compañero en Racing de Estrasburgo, el británico Martial Godo. El conjunto galo sucumbió precisamente frente al Rayo español en la semifinal, con un resultado global de 0-2.

El Colo Barco, en el once ideal de la temporada en la Conference League.

El Colo Barco, una duda en la lista de Scaloni para el Mundial 2026

El ex Boca forma parte de los futbolistas que todavía no están asegurados en la nómina definitiva de 26, aunque por estas horas el pronóstico es alentador para el zurdo juvenil. Ya como mediocampista aunque puede colaborar sobre el costado izquierdo de ser necesario, pelea por un lugar con Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, entre otros.

La incógnita también pasa por el tercer "9", ya que si viaja José Manuel "Flaco" López, el estratega se vería obligado a quitar a un volante y allí correría riesgo la presencia de los futbolistas mencionados anteriormente. Todo indica que Scaloni dará la lista el viernes 29 de mayo o el sábado 30, a más tardar.

Las estadísticas del Colo Barco en Racing de Estrasburgo