Por qué la mamá de Milo J rompió en llanto en plena ceremonia de los Gardel: "Me salvaron la vida"

Milo J recibió el Gardel de Oro por su disco La vida era más corta.

Milo J se convirtió en la figura indiscutida de la última edición de los Premios Gardel, consolidando un presente de auge absoluto dentro de la industria musical argentina con apenas 19 años. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando su madre, Aldana Ríos, no pudo contener las lágrimas y explotó en llanto por el reconocimiento de la industria al primer disco de su hijo.

El joven oriundo de Morón llegaba a la gala organizada por CAPIF como el artista más nominado con un total de 18 candidaturas y terminó ratificando su fenómeno popular al coronarse como el máximo ganador de la velada. El punto más alto de la noche llegó cuando se alzó con la estatuilla más importante y codiciada de la música nacional: el Gardel de Oro.

Al escuchar que el conductor Diego Leuco pronunció el nombre de Milo J como el ganador de la máxima distinción, Ríos se llevó las manos a la cara en una clara muestra de asombro y shock y se fundió en un abrazo con sus seres queridos mientras el teatro entero se venía abajo en una ovación hacia su hijo. "Me salvaron la vida de alguna manera", soltó el músico en alusión a quienes lo acompañaron en su proceso artístico.

Este reconocimiento fue el broche de oro para el impresionante éxito que cosecha su material de estudio, La vida era más corta, una obra que le permitió alzarse con un total de 12 galardones a lo largo de la ceremonia. La consagración del adolescente no solo refleja su ascenso en los ránkings y plataformas digitales, sino también el profundo respeto que se ha ganado por parte de sus pares y de los especialistas de la industria a una edad sumamente temprana.

Tiny Desk de Milo J.

La reacción de Aldana se transformó rápidamente en una de las postales más virales y comentadas de la premiación en las redes sociales. Su emoción reflejó a la perfección el orgullo y el largo camino recorrido por la familia desde los inicios independientes del músico en los barrios del conurbano bonaerense hasta llegar a la cúspide de la escena artística local.

El discurso de Milo J en los Premios Gardel

"No puedo creer este reconocimiento, la puta madre. Le agradezco a mi mamá por acompañarme tanto paternalmente como manager, se la bancó. A mi pareja, Ornella, también que me segundeó en este proceso. No quiero hablar tanto del disco, sino agradecer. No siempre se me da tiempo de agradecer. Quiero que sepan que me salvaron la vida de una u otra manera. Y a los fanáticos que estuvieron gritando también. Muchas gracias a todo el equipo".