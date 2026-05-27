Un análisis de sangre se suma a las opciones para la detección del cáncer colorrectal en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Un médico francés realiza una colonoscopia a un paciente en el hospital Ambroise Pare de Marsella

​Las personas que no se someten a pruebas de detección del cáncer colorrectal porque la colonoscopia o los análisis de ‌heces les resultan demasiado ‌molestos ahora tienen la opción de un análisis de sangre de Guardant Health para detectar la enfermedad, según una nueva recomendación del miércoles de la Sociedad Americana contra el Cáncer.

La prueba Shield de Guardant, que fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en 2024, detecta material genético del tumor que circula ​en la sangre.

La incorporación ⁠del análisis de sangre Shield de Guardant como método para ‌detectar el cáncer colorrectal "refleja los avances en la detección ⁠de la enfermedad y un cambio ⁠fundamental en la estrategia de salud pública para ampliar las opciones de detección y reducir las barreras de acceso", dijo la ACS en ⁠las directrices actualizadas publicadas en "CA: A Cancer Journal for ​Clinicians".

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"Debemos hacer mayor hincapié en que el cáncer ‌colorrectal es una enfermedad altamente prevenible, ‌además de tratable", dijo en un comunicado el doctor Robert ⁠Smith, vicepresidente de la ACS y autor principal de la guía actualizada.

La colonoscopia, que permite a los médicos examinar visualmente el colon y el recto, sigue siendo el método de referencia para el ​cribado del ‌cáncer colorrectal, según la ACS.

Las pruebas de heces caseras recomendadas en la guía actualizada incluyen una versión actualizada de Cologuard, de Exact Sciences, y la nueva prueba Colosense, desarrollada por Geneoscopy, ambas destinadas a detectar sangre oculta y ⁠marcadores moleculares de cáncer.

Los análisis de heces detectan el cáncer colorrectal con alta sensibilidad y las lesiones precancerosas avanzadas con sensibilidad moderada, según la ACS.

El análisis de sangre es muy preciso para detectar cánceres avanzados, pero menos sensible que los análisis de heces a la hora de detectar lesiones precancerosas y cánceres en fase temprana. Por lo tanto, solo ‌se recomienda para personas que rechazan o no completan las pruebas de detección que se privilegian, según la ACS.

Aun así, la sociedad sostiene desde hace tiempo que la prueba de cribado más eficaz es aquella que el paciente completa.

Los análisis de heces y de sangre deben ‌realizarse a intervalos más frecuentes que la colonoscopia, y los resultados positivos requieren un seguimiento inmediato con colonoscopia para completar el proceso de cribado, ‌señaló también la ⁠ACS.

La guía reafirma la recomendación de que los adultos con riesgo medio deben iniciar el cribado colorrectal a ​los 45 años y continuar hasta los 75 años, en el caso de aquellos con una esperanza de vida superior a 10 años.

Con información de Reuters