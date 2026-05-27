Feinmann sorprendió a todos y dio la lista de candidatos para las Elecciones 2027: "Juguetean"

Feinmann sorprendió a todos con la lista de candidatos para las elecciones 2027.

Aunque faltan más de un año para las elecciones de 2027 y todavía resta un largo camino político por recorrer, Eduardo Feinmann aseguró que ya hay una decena de dirigentes que analizan una posible carrera presidencial. Durante su programa en A24, el periodista mencionó nombres de distintos espacios y sorprendió al incluir figuras que hasta ahora no aparecían entre los principales postulantes.

En medio de las especulaciones sobre el futuro político argentino, Eduardo Feinmann reveló que conversó con una fuente que realizó una evaluación sobre el escenario electoral de 2027 y detectó un fenómeno que, según él, ya comenzó a tomar forma. "En estos momentos, hay por lo menos 10 candidatos que están, de alguna manera, jugueteando con la candidatura presidencial", afirmó el conductor.

Feinmann explicó que inicialmente pensaba que los nombres en carrera eran apenas dos o tres, pero que el análisis que recibió amplió considerablemente ese universo. "Hablé este fin de semana con alguien que había hecho esa evaluación. Yo no lo había pensado en ese momento. El jugueteo, ¿entendés? Uno en principio diría: 'che, son dos o tres'", comentó.

Feinmann sorprendió a todos con la lista de candidatos para las elecciones 2027.

Los nombres que aparecieron en la lista

Entre los dirigentes mencionados por el periodista figura el presidente Javier Milei, quien ya expresó públicamente su intención de buscar la reelección si las condiciones políticas lo permiten. A partir de allí, Feinmann enumeró una serie de dirigentes que, según su análisis, estarían evaluando distintos escenarios de cara a 2027. Entre ellos nombró a "Mauricio Macri", "Juan Manuel Olmos", "Emilio Monzó" y "Axel Kicillof". Sobre Monzó, incluso aportó una versión que habría circulado en reuniones políticas recientes. "Emilio Monzó, que en alguna reunión habría dicho: 'Bueno, si Jorge Brito no es, por ahí yo me tiro'", relató.