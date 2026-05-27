Swiatek y Svitolina pasan en sets corridos a tercera ronda del Abierto de Francia

Abierto de Francia

​La número tres del mundo, Iga Swiatek, siguió el miércoles su camino hacia la recuperación de su mejor forma en el Abierto de ‌Francia, tras clasificarse para la ‌tercera ronda con una victoria por 6-2 y 6-3 sobre la checa Sara Bejlek, en un partido plagado de errores no forzados.

La cuatro veces campeona del torneo parisino sobre tierra batida, que solo ha perdido dos veces en Roland Garros desde 2020, fue muy superior a su rival, pero cometió 38 errores no forzados, incluida una serie de dobles faltas. Ahora se enfrentará a la excampeona ​Jelena Ostapenko o a su ⁠compatriota Magda Linette por un puesto en octavos de final.

Tras un intercambio ‌de breaks al principio del partido, la polaca se puso ⁠con una ventaja de 5-1 en una soleada ⁠pista Philippe Chatrier, antes de regalar a Bejlek, número 35 del mundo, otro break con una doble falta en el séptimo juego.

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La polaca confundió repetidamente el ritmo ⁠con la precipitación, pero aun así se adjudicó el primer set con ​comodidad a pesar de cometer 19 errores no forzados. ‌Cinco de los ocho primeros juegos de ‌la segunda manga se decidieron con quiebres en un partido muy ⁠reñido, antes de que Swiatek sellara finalmente la victoria cuando su oponente envió un golpe de derecha a la red.

"Tiene un estilo de juego diferente y tuve que adaptarme a ello", dijo Swiatek sobre su rival zurda. "Aprovecha mucho el ​hecho de ser ‌zurda para sacarme al revés".

Otra de las favoritas del torneo, la ucraniana Elina Svitolina, se clasificó para la tercera ronda tras derrotar a la española Kaitlin Quevedo por 6-0 y 6-4 en la pista Philippe Chatrier. La ucraniana, séptima cabeza de serie, se enfrentará ahora ⁠a la alemana Tamara Korpatsch por un puesto en octavos.

Svitolina, que ganó con dificultades en su debut el lunes, dominó el primer set y se mantuvo firme en la manga definitiva, imponiéndose en su segundo punto de partido. La tenista de 31 años ha alcanzado los cuartos de final en cinco ocasiones en Roland Garros, que sigue siendo el único Grand Slam en el que nunca ha pasado de esa ‌estancia.

Por otra parte, la excampeona olímpica Belinda Bencic progresó a la tercera ronda tras imponerse a la estadounidense Caty McNally por 6-4 y 6-0.

La suiza compite en el Abierto de Francia tras un paréntesis de dos años, ya que se perdió la edición de 2024 tras dar a luz a su hija Bella y ‌la de 2025 por una lesión en el brazo. Con su cómoda victoria, la tenista de 29 años alcanzó la tercera ronda en París por primera vez desde 2022.

Bencic, ‌que ganó la ⁠medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, fue demasiado para McNally en la pista Simonne-Mathieu, pasando de ​ronda en 84 minutos y convirtiendo seis breaks de siete oportunidades. La exnúmero cuatro del mundo se medirá ahora a la estadounidense Peyton Stearns o a la ucraniana Daria Snigur.

Con información de Reuters