Alpine cambia de nombre para siempre: sorpresa en la F1 en el cumpleaños de Colapinto

Sorpresa en la Fórmula 1: Alpine cambia de nombre para el 2027.

Alpine sorprendió a todos en la Fórmula 1, en el día del cumpleaños número 23 de Franco Colapinto. La escudería francesa en la que se destaca el piloto argentino, liderada por Flavio Briatore, anunció un acuerdo con Gucci a partir de la temporada 2027. Por lo tanto, desde enero próximo, dejará de llamarse BWT Alpine Fórmula One Team para pasar a denominarse oficialmente Gucci Racing Alpine Fórmula One Team.

Desde los canales del equipo con sede en Enstone confirmaron este flamante convenio, además de que el propio Briatore lo hizo público. "Bienvenido Gucci al equipo en 2027!", postearon en una historia en Instagram. Además, añadieron dos imágenes. En una, se observa la firma del contrato. En la otra, aparecen los integrantes principales de la escudería, el corredor bonaerense, su compañero galo Pierre Gasly (todos de traje) y el monoplaza tapado con una manta con los colores de la reconocida marca italiana de artículos de lujo.

Esta alianza entre Alpine y Gucci es histórica y constituye una bisagra, tanto en la F1 como en el automovilismo mundial. Es que se trata de la primera ocasión en que una casa de moda de lujo asume el rol de "title partner" (patrocinador principal) en la máxima categoría del deporte motor, según informaron ambas compañías en sus comunicados oficiales. La escuadra francesa es propiedad del Grupo Renault, aunque sus motores en la actualidad se los provee Mercedes-Benz.

Alpine cerró un acuerdo con Gucci y cambiará de nombre.

¿Qué incluye el acuerdo entre Alpine y Gucci?

El vínculo entre ambios contempla la integración de la mencionada firma italiana en los autos, uniformes y plataformas de comunicación de Alpine, así como la creación de un logotipo exclusivo que incorpora el icónico monograma de la casa italiana junto al emblema de la escudería. El mismo es en negro y dorado para Gucci Racing, que utiliza el famoso logotipo de la G de la compañía.

Según el portal especializado The Race, se prevé que sus colores dominen la decoración del coche de Alpine de 2027, relegando el rosa del anterior patrocinador (BWT). Alpine pasaría, entonces, del negro y rosa al negro y dorado. “Se entiende que Gucci quiere tener ‘la mayor cantidad de espacio posible’ en el coche, aunque Alpine está decidida a garantizar que se mantenga parte de su propia marca en color azul”, informó dicho medio.

El piso de este convenio entre las dos partes es de aproximadamente 150 millones de dólares: serán, como mínimo, 50 millones por año durante tres temporadas. Según los objetivos deportivos y comerciales, la suma final podría ser más importante todavía. La colaboración da origen a Gucci Racing, una nueva plataforma de negocio y experiencias que, según los comunicados, girará en torno a los valores de “rendimiento, precisión, disciplina y excelencia” en el punto de encuentro entre el lujo y el deporte. Esta iniciativa tendrá su primera expresión en la Fórmula 1 y se extenderá a múltiples ámbitos, desde la generación de contenidos y productos hasta experiencias exclusivas para clientes y eventos especiales.

Briatore celebró el acuerdo de Alpine con Gucci

“Asociarnos con una marca tan prestigiosa en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que abre la alianza y por lo que podemos lograr juntos a nivel global. Tiene una historia de hacer las cosas de forma diferente y ya ha demostrado que la moda puede ganar en la Fórmula 1”.

Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci: "Es más que una presencia en la parrilla"

"Esta alianza con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal en la Fórmula 1. Refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que juegue en este escenario. Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca”.