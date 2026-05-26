Felipe González presiona a Sánchez y defiende que debería haber elecciones "este año"

El expresidente del gobierno español Felipe González opinó que debería haber elecciones "este año" y defendió el "liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás". En relación a la causa por una presunta trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, González lanzó que no le ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera" como la que describe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

"Deberíamos tener respeto por la infantería, que diría (el presidente de Castilla-La Mancha) García-Page", señaló este lunes González en Valencia, preguntado por si se debería convocar elecciones generales, durante un diálogo en el marco de una reunión de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Un encuentro en el que se refirió varias veces a la no aprobación de Presupuestos Generales del Estados (PGE). González elogió la actuación "extraordinariamente garantista" del juez instructor. Así, espera que el socialista "encuentre una vía para defender su inocencia y que la explique donde la tiene que explicar".

"El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente", subrayó al respecto. En esa sentido, puso como ejemplo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, porque aunque no coincide con su ideología "ha ejercido en favor de la libertad del pueblo venezolano el típico liderazgo no mercenario".

Respecto a la situación judicial del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González ha admitido que le "impresionó mucho el auto" del juez de la Audiencia Nacional y afirmÓ: "Nos afecta como país, nos afecta como partido y nos afecta como personas".

El expresidente insistió en defender la "indiscutible" presunción de inocencia y derecho a defenderse de Zapatero, al tiempo que ha manifestado que no lo ve "con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo". "Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a saber qué es una sociedad off shore, pues no lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delcy que le llama 'principito'... es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él", ha proseguido, y ha añadido que han "chocado en muchas cosas". "Yo no me ciego, que es lo que a veces le pido a la oposición, que hagan de oposición pero no sean ciegos", agregó.

El exmandatario recriminó que Zapatero "pasó a ponerse al servicio" del presidente Pedro Sánchez y fue "su artífice en las negociaciones" de la amnistía con el líder de Junts, Carles Puigdemont, como también ha reprochado las "concesiones a Bildu" y que antes de tener "a Zapatero a su lado", desde el Ejecutivo de Sánchez "estaban reconociendo a Guaidó y no reconociendo el Gobierno de Venezuela", pero eso cambió "radicalmente".

Por otro lado, señaló que si él fuera del PP no presentaría una moción de censura "porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura". En cualquier caso, ha ironizado con que "algunos compañeros" digan que ya forma parte de las filas 'populares'. "Si trabajara para ellos, ya habrían ganado, imbéciles", ha apostillado.

Con información de EuropaPress.