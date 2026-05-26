Adiós River: Juanfer Quintero se va y ya tendría nuevo destino

Juan Fernando Quintero es una de las figuras de River Plate que dejaría el club en el mercado de pases venidero después de lo que fue la derrota contra Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura. El colombiano que brilló con Marcelo Gallardo fue también importante para Eduardo "Chacho" Coudet y ahora tendría su próximo destino definido. De hecho, los pocos minutos que disputó contra el "Pirata" serían los últimos en el club de Núñez.

"Juanfer jugó su último partido en River", aseguró Gustavo Yarroch en ESPN este martes 26 de mayo en referencia al cruce en el Estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, dejó en claro que el futbolista no estaría en los planes del DT para enfrentar a Blooming de Bolivia por la Copa Sudamericana este miércoles en el Estadio Monumental. A su vez, el periodista partidario añadió que el diez del "Millonario" tiene dos propuestas para jugar en el exterior después del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde representará a Colombia.

Dónde seguiría su carrera Juanfer Quintero después de River

Según reveló el panelista de la señal de Disney que sigue la vida de la institución, el jugador convocado por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo tendría dos ofertas de equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos. Si bien no dio detalles de cuáles son, sí se refirió a esta cuestión que alejaría a "Juanfer" del club en el que se convirtió en referente después de su golazo contra Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu en la final de la Copa Libertadores 2018. Lo que todavía no está confirmado es si Quintero se perderá o no el duelo por el torneo continental en el que River buscará sellar su clasificación a octavos de final.

El enganche de 33 años no fue un titular indiscutido del ciclo de Coudet y hasta una lesión lo dejó afuera de varios compromisos. Si bien fue clave ante San Lorenzo para empatar el partido en los octavos del Apertura, Quintero no sumó minutos en la semifinal contra Rosario Central e ingresó sobre el final contra Belgrano cuando el encuentro estaba 3 a 2. Ahora tendría los días contados en la institución y todo indica que se iría al exterior, incluso teniendo contrato hasta diciembre del 2027.

Juan Fernando Quintero no seguiría en River después del Mundial 2026

Los números de Quintero en River

Partidos jugados : 137.

: 137. Goles : 24.

: 24. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.

Cuándo juega River vs. Blooming por la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el equipo boliviano por la sexta fecha de la fase de grupos del torneo continental tendrá lugar este miércoles 27 de mayo desde las 21.30 en el Estadio Monumental. El árbitro de este duelo será el peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez y la transmisión estará a cargo tanto de ESPN como de Disney+ en su versión Premium. Blooming está eliminado y los de Eduardo "Chacho" Coudet necesitan empatar o ganar para avanzar a octavos directamente, ya que si pierden y Carabobo le gana a Bragantino quedarán segundos e irán a 16avos.