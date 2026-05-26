Viviana Canosa abandonó el estudio tras una escandalosa pelea con Fantino al aire: "¿Me decís a mí?"

Viviana Canosa abandonó el estudio tras un cruce sin precedentes con Fantino.

Durante la última emisión de Cónclave, por Carnaval Stream, los periodistas Alejandro Fantino y Viviana Canosa protagonizaron un feroz cruce en pleno programa. Tras un tenso intercambio de palabras y acusaciones cruzadas, la conductora perdió la paciencia, enfrentó a su colega por un supuesto insulto y decidió retirarse del estudio de forma abrupta.

El conflicto detonó por un análisis de Fantino sobre el clima social y político. "Creo que a veces algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico. Y me tocan un botoncito psicótico y termino con un discurso psicótico y digo cosas psicóticas", reflexionó. Sin embargo, su compañera tomó estas palabras como un ataque personal y reaccionó de inmediato. "¿Me decís psicótica a mí? Porque, para mí, es más psicótico tu presidente que yo", disparó.

A pesar de los intentos de Fabián Doman por calmar las aguas y aclarar el malentendido, Canosa reafirmó su postura. "Estoy con el relato de lo que pasa en las redes, cuento la realidad. No es de psicótico decir lo que pasa en la Argentina", sentenció. Ante esta frase, Alejandro Fantino expresó: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar? ¿O tenés ganas de hablar? Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos creés que yo dije".

El abandono del estudio

Lejos de bajar el tono, el clima se volvió insostenible. Al notar la imposibilidad de un diálogo pacífico, el exconductor de Animales Sueltos decidió ceder la palabra. "Sigan ustedes, los escucho un ratito", concedió. Fue en ese preciso instante cuando Viviana Canosa agarró sus pertenencias y se levantó de su silla. "Les agradezco un montón, chicos. Psicótica es un montón. Hablá tranquilo", remató.

Viviana Canosa abandonó el estudio tras un cruce sin precedentes con Fantino.

Frente a semejante escándalo, Fantino expuso. "Dije que en ambientes psicóticos cuesta mucho dar opiniones, los ambientes psicóticos te llevan a sostener cosas que a veces uno no puede leerlas de manera neurótica", aclaró y cerró: "Díganle que vuelva a Vivi". Unos minutos después, Canosa regresó al programa.