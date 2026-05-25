Herramientas para producir: el Gobierno de Formosa y el CFI acompañan inversiones en tecnología local

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades para las PyMEs formoseñas y acompañar el sector privado, representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y de la Subsecretaría de Desarrollo Económico desarrollaron una intensa agenda de trabajo junto a empresas locales de distintos sectores productivos.

Durante las jornadas se concretaron visitas a las firmas Pan de Casa, Cloronor, Canavesio Hormigonera, COM FOR GAS y APA Supermercados, donde se relevaron procesos productivos, necesidades de financiamiento y planes de expansión.

Además, se llevaron adelante reuniones de vinculación y análisis de inversiones con empresas como Biomédica, Federico Rein, AC Colchones, Chacra 14, Siglo XXI, Canalis Metalúrgica, RIMAR, SIGMA Construcciones y FAGUS.

Financiamiento y herramientas para el crecimiento empresarial

Uno de los ejes centrales de la agenda fue la realización de una Mesa de Trabajo Financiera con participación de Banco Formosa, Banco Hipotecario y Banco Patagonia. Allí se analizaron alternativas de financiamiento y mecanismos de vinculación entre entidades bancarias y proyectos de inversión presentados por empresas formoseñas.

En ese marco, se destacó el rol del Fondo de Garantía del CFI como herramienta clave para facilitar el acceso al crédito productivo. Este sistema permite a las empresas acceder a mejores condiciones crediticias, mayores plazos de financiamiento y cobertura de hasta el 100% de los proyectos, además de contar con garantías preferidas avaladas por el Banco Central de la República Argentina.

Entre los proyectos evaluados se encuentran iniciativas vinculadas a la ampliación de capacidad productiva, incorporación de nuevas tecnologías, modernización industrial y agregado de valor en distintos sectores de la economía provincial.

Las propuestas incluyen inversiones en infraestructura, equipamiento y optimización de procesos productivos para mejorar la competitividad de las PyMEs locales.

Asimismo, se avanzó en proyectos relacionados con eficiencia energética, soluciones sustentables, innovación industrial y producción con perfil exportador. También se destacaron iniciativas orientadas a la fabricación de insumos estratégicos y expansión comercial mediante tecnología de última generación.

Articulación público-privada para sostener el empleo

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el acompañamiento al sector privado forma parte de una política pública orientada a fortalecer la industria local, sostener el empleo privado y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico en Formosa.

En ese sentido, subrayaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las entidades financieras y el sector empresarial para potenciar inversiones y reducir barreras de acceso al crédito.

A través de este esquema conjunto con el CFI, la provincia de Formosa continúa consolidando herramientas destinadas al desarrollo productivo, el arraigo de emprendedores y el fortalecimiento del entramado económico provincial.