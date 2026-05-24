Abel Pintos y María Becerra cantaron juntos en River.

María Becerra presentó el registro audiovisual en directo de Recuerdo que nunca existió, una colaboración junto a Abel Pintos en su concierto en el estadio Monumental, en diciembre del año pasado. Esta producción ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la cantante, donde superó las 100 mil visualizaciones a pocas horas de su estreno.

La publicación coincide con el anuncio de su Quimera Tour, propuesta con la que consolidó seis funciones con localidades totalmente agotadas para el mes de noviembre en el Movistar Arena. El material junto a Pintos proviene de un espectáculo diseñado bajo un formato escénico circular de 360 grados que dio en la cancha de River.

La puesta contó con un despliegue instrumental periférico que complementó la propuesta vocal de la intérprete, sumando secciones puramente musicales durante los intervalos dedicados a las transiciones estéticas y de vestuario de la protagonista. La lista de colaboradores que se integraron a la propuesta conceptual del show incluyó las participaciones de Paulo Londra, Tiago PZK, Taichu, Rei y el líder de Ráfaga, Ariel Puchetta.

Con esta serie de presentaciones centradas en la exposición de su último material de estudio, Quimera, la artista reunió a unas 85 mil personas por función. El hilo conductor del directo se estructuró a través de cinco bloques narrativos enfocados en el desarrollo de sus diferentes facetas artísticas (Shanina, JoJo, Maite y Gladys), concluyendo con una representación unificada de su propia identidad.

Este regreso al recinto de Núñez convirtió a la cantante en la primera mujer de origen nacional en agotar tres fechas consecutivas en dicho espacio, una marca que alcanzó los registros históricos de solistas internacionales como Madonna y Taylor Swift. Asimismo, la agenda contempla una cuarta función consecutiva este fin de semana, estableciendo un nuevo récord de permanencia para una artista femenina en el estado.

Abel Pintos en el show deMaría Becerra.

María Becerra se prepara para presentarse en el Movistar Arena

Tras su paso por el estadio de River Plate, María Becerra programó un reencuentro con el público de la Ciudad de Buenos Aires mediante dos funciones en el Movistar Arena fijadas para los días 13 y 14 de noviembre. En estos conciertos, la intérprete urbana exhibirá el desarrollo estético y musical que articula su actual propuesta, Quimera.

El cronograma para la adquisición de localidades comenzará con una instancia de preventa destinada a usuarios de tarjetas Visa emitidas por Banco Macro, la cual se iniciará el jueves 14 de mayo a partir de las 13. Una vez concluido dicho plazo, la fase de venta general para todo el público quedará habilitada desde el viernes 15 de mayo, manteniendo el mismo horario de apertura.