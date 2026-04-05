El truco del té negro que usa María Becerra para tener el pelo luminoso.

En tiempos donde lo natural gana terreno en las rutinas de belleza, los secretos caseros vuelven a ocupar un lugar central. Entre ellos, el uso de té negro en el cabello se convirtió en uno de los trucos más comentados, incluso por figuras del pop como María Becerra, que apuesta por alternativas simples para mantener su melena brillante y saludable.

Lejos de ser una moda pasajera, este método tiene base científica, el té negro contiene antioxidantes, cafeína y taninos que actúan directamente sobre la fibra capilar. Estos compuestos ayudan a mejorar la apariencia del cabello, aportando brillo, suavidad y un tono más profundo, especialmente en cabellos oscuros.

El truco es sencillo y accesible. Consiste en preparar una infusión concentrada de té negro, dejarla enfriar y aplicarla sobre el cabello limpio como último enjuague. Algunas variantes incluyen mezclarlo con limón o incluso con shampoo, dependiendo del objetivo (más brillo, control de grasa o intensificar el color).

Por qué funciona el truco del té negro para el pelo

El efecto del té negro en el cabello se explica por tres factores clave:

Antioxidantes: combaten el daño de los radicales libres y mejoran la salud capilar.

Cafeína: estimula el cuero cabelludo y puede favorecer el crecimiento.

Pigmentos naturales: aportan un tono más intenso y uniforme, ideal para cabellos oscuros.

Además, al ser una alternativa natural, evita los químicos agresivos de tinturas tradicionales, que suelen resecar o dañar la fibra capilar. Aunque el té negro puede potenciar el brillo y mejorar el aspecto del cabello, los especialistas recomiendan no abusar de su uso. Su alto contenido de taninos podría resecar el pelo si se aplica en exceso, por lo que se aconseja combinarlo con tratamientos hidratantes.