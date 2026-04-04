Cambia casi medio equipo: el volantazo del Chacho Coudet en River entre el Apertura y la Sudamericana

Cambia casi medio equipo: el volantazo de Coudet en River antes de la Sudamericana

River Plate enfrenta a Belgrano de Córdoba este domingo 5 de abril en el Estadio Más Monumental por la fecha 13 del Torneo Apertura a pocos días del debut de la Copa Sudamericana ante Blooming en Bolivia. Teniendo en cuenta ambas presentaciones, Eduardo "Chacho" Coudet planea varias modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Estudiantes de Río Cuarto semanas atrás. Entre lesiones y suspensiones, el DT deberá optar por algunos cambios en el 11 titular.

En principio, Gonzalo Montiel todavía será baja después de la lesión muscular que también lo marginó de los amistosos de la Selección Argentina en La Bombonera ante Mauritania y Zambia. Todo indica que el defensor se perderá el encuentro copero del próximo miércoles 8, pero no será el único. Marcos "Huevo" Acuña tampoco estará en ambos compromisos, pero ahora se pueden sumar otros nombres más a la lista de mitad de cancha en adelante.

Los cambios de Coudet en River entre el Apertura y el debut de la Sudamericana

En el caso del exhombre de Racing, deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas en el campeonato local y en la Sudamericana será baja en dos partidos por la expulsión ante Palmeiras en la Libertadores 2025. Cabe destacar que Maximiliano Salas tampoco estará ante Blooming en Bolivia por la misma razón, aunque sólo se perderá el debut. Esta situación también le abre una puerta para jugar ante Belgrano de Córdoba ocupando el lugar de Ian Subiabre, aunque la decisión final la tendrá el DT.

En principio, todo indica que Fabricio Bustos y el uruguayo Matías Viña ocuparán los laterales en lugar de "Cachete" y el "Huevo", pero también puede haber modificaciones tanto en el mediocampo como en ataque. La principal duda pasa por si el colombiano Juanfer Quintero estará o no desde el arranque o lo hará el ecuatoriano Kendry Páez, ambos vienen de jugar con sus respectivas selecciones. Esto le puede dar el lugar a Joaquín Freitas para sumarse a la delantera, quien en poco tiempo en Primera ya demostró su potencial.

Los 11 de River para jugar ante Belgrano

Con cambios confirmados y dudas, Eduardo "Chacho" Coudet pararía en el verde césped del Estadio Más Monumental a la siguiente formación contra Belgrano de Córdoba: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Kendry Páez o Joaquín Freitas; Maximiliano Salas o Ian Subiabre, Sebastián Driussi. Por otro lado, se espera que Tobías Ramírez ocupe un lugar en el banco de suplentes tras llegar proveniente de Argentinos Juniors.

Cuándo juega River vs. Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario", en el marco del cuarto partido de Eduardo "Chacho" Coudet al frente del equipo, recibirá al "Pirata" este domingo 5 de abril en el Estadio Más Monumental a partir de las 18 por la fecha 13 del Torneo Apertura con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. La transmisión estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.