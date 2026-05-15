La OMS advierte de que las bolsitas de nicotina suponen un riesgo de adicción para los jóvenes

Un logotipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la sede de Ginebra, Suiza

La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a los gobiernos a tomar más medidas para controlar la venta ‌de bolsitas de nicotina, advirtiendo ‌de que estos productos altamente adictivos se estaban "comercializando de forma agresiva" con estrategias que resultaban especialmente atractivas para los jóvenes.

Las bolsitas, que los usuarios se colocan debajo del labio para obtener un subidón de nicotina, se han convertido rápidamente en uno de los productos más importantes para las grandes tabacaleras que buscan compensar el descenso del consumo ​de tabaco. Sin embargo, ⁠activistas e investigadores han criticado sus tácticas de comercialización.

La OMS dijo ‌que los gobiernos deben introducir más medidas de protección ⁠para proteger a la población, especialmente a ⁠los jóvenes, de la adicción.

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Algunos productos contienen altas concentraciones de nicotina altamente adictiva y cuentan con tecnología para aumentar la velocidad y la intensidad ⁠de la liberación de la droga o para atraer a ​los jóvenes mediante sabores y envases, añadió.

"Estos productos ‌están diseñados para crear adicción", dijo ‌Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción ⁠y Prevención de la OMS.

La agencia de salud de la ONU señaló la intensa promoción de las bolsitas en redes sociales y por parte de personas influyentes, el marketing de estilos de vida aspiracionales ​y el ‌patrocinio de conciertos, festivales y eventos deportivos con un gran público joven, como la Fórmula 1, estrategias que incluso algunos de quienes apoyan las bolsitas como herramienta para reducir los daños relacionados con el tabaquismo consideran inapropiadas.

Unos 160 países carecen ⁠de una regulación específica para las bolsitas, señaló la OMS, que pidió una serie de controles que incluyan límites al contenido de nicotina, prohibiciones de publicidad y prohibiciones o fuertes restricciones sobre los aromas.

Algunos investigadores y gobiernos afirman que las bolsitas de nicotina tienen un papel que desempeñar en la reducción de los daños causados por el tabaco, al ofrecer a los ‌fumadores o futuros fumadores una alternativa a los cigarrillos. Autoridades sanitarias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) señalan que las pruebas demuestran que son mucho menos nocivas que el tabaco e incluso que otras alternativas como los cigarrillos electrónicos.

La industria afirma ‌que su público objetivo son los fumadores adultos o los consumidores de nicotina. Laura Leigh Oyler, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Nicokick, una tienda en ‌línea de bolsitas ⁠de nicotina en Estados Unidos —el principal mercado mundial de este producto—, señaló que los datos de la FDA mostraban ​que el consumo entre los jóvenes seguía siendo bajo.

"Los utilizan principalmente adultos que ya consumen nicotina y buscan alternativas de menor riesgo", afirmó.

Con información de Reuters