Líbano presionará a Israel un alto el fuego en la reunión en Washington, según un responsable libanés

Fuerzas israelíes lanzan bengalas en Arnoun, visto desde Marjayoun, Líbano

Líbano exigirá ​a Israel un alto el fuego en las conversaciones cara a cara que se celebrarán el jueves en Washington, según dijo un alto cargo libanés, mientras Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel siguen intercambiándose ataques a pesar de ‌la tregua respaldada por Estados Unidos que se ‌declaró el mes pasado.

Las conversaciones entre los enviados libaneses e israelíes supondrán la tercera reunión entre ambas partes desde que se reavivaron las hostilidades entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo. Beirut asistirá a pesar de las fuertes objeciones del grupo chiíta Hezbolá.

La guerra entre Hezbolá e Israel, que se libra en paralelo al conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha continuado desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara un alto el fuego el 16 de abril, aunque las hostilidades se han limitado en gran medida al sur de Líbano desde entonces.

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El alto el fuego expira el domingo.

Dado que el ​Ministerio de Sanidad de Líbano informó ⁠de que 22 personas murieron en los ataques israelíes del miércoles, entre ellas ocho niños, el representante libanés dijo que ‌la delegación libanesa buscaría "un alto el fuego que Israel aplique".

El ejército israelí dijo que un dron ⁠explosivo lanzado por Hezbolá cayó en territorio israelí cerca de la frontera ⁠e hirió a varios civiles israelíes.

Israel ha mantenido tropas en una zona de seguridad autoproclamada en el sur de Líbano, alegando que el objetivo es proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, que lanzó cientos de cohetes y ⁠drones contra Israel durante la guerra.

El ejército israelí dijo que llevó a cabo una nueva oleada de ataques ​contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano el jueves.

Hezbolá afirmó que el ‌miércoles llevó a cabo 17 ataques contra tropas israelíes en ‌el sur.

LÍBANO E ISRAEL AMPLÍAN SUS DELEGACIONES

La decisión del presidente libanés, Joseph Aoun, de proseguir con las conversaciones ⁠refleja las profundas divisiones existentes en Líbano en torno a Hezbolá, fundada por la Guardia Revolucionaria de Irán en 1982. El Gobierno de Beirut lleva desde el año pasado tratando de lograr su desarme.

Cuando se anunció el alto el fuego del 16 de abril, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el desarme de Hezbolá sería una exigencia fundamental en las ​conversaciones de paz con ‌Líbano.

Las reuniones de Washington marcan el contacto de más alto nivel entre Líbano e Israel en décadas.

Tanto Líbano como Israel están ampliando sus delegaciones para esta ronda, después de que en las dos reuniones anteriores las partes estuvieran representadas por sus embajadores en Washington.

El enviado especial presidencial libanés, Simon Karam, y el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Israel, Yossi Draznin, participarán en las conversaciones, así como altos representantes militares israelíes, ⁠según ha informado un representante del Departamento de Estado.

Las conversaciones tendrán lugar el jueves y el viernes, según ha informado el Departamento de Estado.

La mediación liderada por Estados Unidos entre Líbano e Israel ha surgido en paralelo a la diplomacia destinada a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Irán ha afirmado que poner fin a la guerra en Líbano, desencadenada por Hezbolá cuando abrió fuego en apoyo de Teherán el 2 de marzo, es una de sus exigencias para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto más amplio.

Trump acogió la última reunión entre los embajadores libanés e israelí en Washington en el Despacho Oval, y dijo en ‌ese momento que esperaba recibir a Netanyahu y Aoun en un futuro próximo, y que veía "una gran oportunidad" de que los países alcanzaran un acuerdo de paz este año.

Aoun dijo posteriormente que no era el momento adecuado para una reunión con Netanyahu, y que Líbano debía primero garantizar "un acuerdo de seguridad y el cese de los ataques israelíes, antes de plantear la cuestión de una reunión entre nosotros".

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, en una entrevista el 10 de mayo con la cadena panárabe Al ‌Arabiya, dijo que los principios de Líbano en las negociaciones eran consolidar el alto el fuego, garantizar un calendario para la retirada israelí y lograr la liberación de los prisioneros libaneses retenidos por Israel.

El Ministerio de Sanidad libanés afirma que la guerra ha causado la ‌muerte de 2.896 personas en ⁠Líbano desde el 2 de marzo, entre ellas 589 mujeres, niños y personal sanitario. Su balance no indica cuántos combatientes han perdido la vida.

Unos 1,2 millones de personas han sido desplazadas de sus ​hogares en Líbano, muchas de ellas huyendo del sur.

Israel afirma que 17 de sus soldados han muerto en el sur de Líbano, junto con dos civiles en el norte de Israel.

(Información adicional de Simon Lewis en Washington, Tom Perry en Beirut, Steven Scheer en Jerusalén y Ahmed Elimam en Dubái; redacción de Tom Perry; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)