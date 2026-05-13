El Kremlin dice que Rusia puede hacer negocios con EEUU si deja de vincular el comercio a Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente ruso, Vladímir Putin, en su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos

Rusia ​está interesada en proyectos económicos conjuntos con Estados Unidos si Washington deja de vincular las relaciones comerciales ‌con un acuerdo de paz ‌sobre Ucrania, según dijo el Kremlin este miércoles.

En su rueda de prensa diaria con los periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también reiteró las duras condiciones para poner fin a la guerra, que el presidente Vladimir Putin estableció hace casi dos años y que Ucrania ha rechazado ​rotundamente.

Tanto las empresas rusas ⁠como las estadounidenses podrían beneficiarse de una serie de ‌proyectos económicos y de inversión conjuntos, afirmó Peskov.

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"En ⁠la medida en que la ⁠parte estadounidense esté dispuesta a desvincular las perspectivas de normalización de las relaciones comerciales y económicas de un acuerdo sobre Ucrania, ⁠o en la medida en que se produzca dicho ​acuerdo, esperamos que se abra el camino ‌para la puesta en marcha ‌de toda una serie de proyectos económicos", dijo.

Putin ha ⁠señalado que existe potencial para que Rusia y Estados Unidos exploten conjuntamente las enormes reservas minerales del Ártico, y también ha planteado la posibilidad de proyectos en Alaska.

Su enviado para ​inversiones, Kirill ‌Dmitriev, una figura clave en las conversaciones entre Moscú y Washington, ha llegado incluso a proponer la construcción de un túnel ferroviario "Putin-Trump" bajo el estrecho de Bering para unir ambos países.

Por ahora, sin embargo, ⁠Rusia sigue sometida a amplias sanciones estadounidenses, en gran parte relacionadas con la guerra. Los esfuerzos de Trump por ponerle fin no han producido ningún avance hasta la fecha, a pesar de que tanto él como Putin han afirmado en los últimos días que creen que el fin del conflicto está cerca tras más ‌de cuatro años de intensos combates.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma que no cree que Rusia tenga ninguna intención de detener la guerra.

Peskov reiteró las condiciones que Putin estableció en junio de 2024, cuando afirmó que solo podría haber un alto ‌el fuego y negociaciones si Ucrania se retiraba del territorio que aún controla en cuatro regiones que Rusia dice haber anexionado.

Ucrania rechazó ‌esas condiciones por ⁠considerarlas absurdas y se ha negado a ceder los territorios que ha defendido con éxito ​desde 2022. Rusia controla actualmente alrededor del 20% del país.

Con información de Reuters