Sorpresa: el cambio de último momento de AFA para los cuartos de final del fútbol argentino

El Torneo Apertura incorporará un novedoso sistema desde cuartos de final para reducir errores arbitrales y evitar nuevas polémicas en el fútbol argentino.

El fútbol argentino dará un paso importante en materia tecnológica. La Liga Profesional confirmó la incorporación de cámaras goal line en el VAR a partir de los cuartos de final del Torneo Apertura, una herramienta utilizada por FIFA y Conmebol en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana, con el fin de otorgar mayor precisión en jugadas determinantes sobre la línea de gol y evitar errores arbitrales.

La principal función de esta herramienta, que se puso en funcionamiento en nuestro país en 2024 en la Copa de la Liga, es detectar si la pelota cruzó completamente la línea de meta, además de colaborar en situaciones finas dentro del área, como posibles penales o infracciones milimétricas. Las cámaras estarán ubicadas exactamente sobre la línea de gol en ambos arcos, ofreciendo imágenes mucho más precisas que las tradicionales tomas televisivas. Aunque el sistema aporta claridad tecnológica, la decisión final continuará siendo responsabilidad de los árbitros y asistentes VAR presentes en la cabina de revisión.

Cómo funciona el sistema goal line

El sistema que se utilizará en el Torneo Apertura está basado en cámaras específicas instaladas sobre la línea de meta. Estas cámaras permiten observar con exactitud si el balón ingresó completamente al arco o si quedó parcialmente afuera. La ventaja principal frente a las transmisiones televisivas tradicionales es el ángulo fijo y preciso. En muchas ocasiones, las cámaras convencionales no están alineadas correctamente y generan interpretaciones confusas por perspectiva.

Con el goal line, el VAR contará con imágenes exclusivas y de alta precisión para revisar jugadas críticas. De esta manera, se busca disminuir las discusiones posteriores, aumentar la credibilidad de las decisiones arbitrales y que las jugadas polémicas tengan un grado de seguridad a través de las cámaras.

El debut del goal line en Argentinos vs. Huracán

La polémica que impulsó la llegada de esta tecnología

La implementación del goal line no surgió por casualidad. En 2024, durante los cuartos de final de la Copa de la Liga, se produjo una de las jugadas más discutidas de los últimos años en el fútbol argentino. En aquel Superclásico entre Boca y River, un gol en contra de Cristian Lema terminó siendo anulado en medio de una enorme controversia. Las cámaras disponibles no ofrecían un ángulo concluyente para determinar si la pelota había ingresado completamente, lo que generó fuertes críticas al sistema VAR y a la organización del torneo.

A raíz de aquella situación, la AFA comenzó a evaluar herramientas adicionales para evitar errores similares en instancias decisivas. Meses más tarde, en las semifinales de la Copa de la Liga, se realizó la primera prueba oficial del goal line, y ahora la tecnología volverá a utilizarse en la etapa más caliente del Torneo Apertura.

Las diferencias con el Ojo de Halcón y el GoalRef

El sistema goal line no es la única tecnología existente en el fútbol mundial. Existen otros métodos avanzados que ya fueron utilizados en torneos internacionales y ligas europeas.

GoalRef: el sistema del microchip

El GoalRef funciona mediante un microchip colocado dentro de la pelota. Ese chip se conecta con sensores magnéticos instalados cerca de los arcos y detecta automáticamente cuándo el balón cruza completamente la línea. En ese caso, el árbitro recibe una señal inmediata en su reloj indicando que fue gol. Es un sistema semiautomático y reduce aún más la intervención humana.

Ojo de Halcón: el más preciso y costoso

El Ojo de Halcón es considerado uno de los sistemas más sofisticados del mundo. Utiliza múltiples cámaras —generalmente siete por arco— que realizan un seguimiento tridimensional permanente de la pelota. Esta tecnología es habitual en grandes competencias internacionales y permite reconstrucciones virtuales extremadamente precisas. Sin embargo, su costo representa una enorme barrera para el fútbol argentino.

La instalación ronda los 250 mil dólares por estadio, a lo que se suman gastos permanentes de mantenimiento y operación. Por ese motivo, la Liga Profesional optó por una alternativa más accesible como el goal line.

Fecha y hora de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Belgrano de Córdoba 2-0 Unión de Santa Fe.

Argentinos Juniors 1-0 Huracán.

Miércoles 13 de mayo, 18.45hs: Rosario Central vs. Racing.

Miércoles 13 de mayo, 21.30hs: River vs. Gimnasia de La Plata.

Todos los encuentros se jugarán a partido único en cancha del equipo mejor posicionado en la fase regular. En caso de igualdad al término de los 90 minutos, habrá 30 minutos de tiempo suplementario y, de persistir la paridad, la definición será por penales. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, también en los estadios de los equipos mejor ubicados en las tablas de la fase regular. El ganador del Apertura sumará una plaza para la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones 2026 frente al ganador del Torneo Clausura, que se jugará en la segunda mitad del año.