Unión vs Belgrano por el Torneo Apertura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Unión se transformó en la gran sorpresa del Torneo Apertura 2026 y este martes tendrá la chance de seguir haciendo historia cuando visite a Belgrano, que viene envalentonado tras ganar el clásico cordobés, por los cuartos de final. El Tatengue de Leonardo Madelón llega como el único sobreviviente de la Zona A en los playoffs, después de eliminar nada menos que a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular, en Mendoza.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Unión y Belgrano, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Unión y Belgrano?

El partido entre Unión y Belgrano se jugará este martes 12 de mayo desde las 19:00 horas en el Estadio Julio César Villagra, popularmente conocido como el Gigante de Alberdi, en la ciudad de Córdoba. El encuentro será dirigido por Andrés Merlos, con Fernando Espinoza a cargo del VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Será el primer cruce de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 y el ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará al ganador de Huracán y Argentinos Juniors. La gran final del campeonato está programada para el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. La localía quedó para el Pirata por su mejor ubicación en la tabla durante la fase regular. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en noviembre del año pasado, cuando igualaron en Córdoba sin goles por el Torneo Clausura 2025.

Unión llega a este partido en uno de los mejores momentos del semestre. El Tatengue se metió en los playoffs por la última fecha y desde entonces no paró de sorprender: terminó 8° en la Zona A y, en octavos de final, dio el batacazo al eliminar 2-1 a Independiente Rivadavia, el líder absoluto de la fase regular, en el Bautista Gargantini. Los goles del triunfo en Mendoza fueron de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

El equipo de Leonardo Madelón se convirtió así en el único representante de la Zona A que sigue en carrera, ya que Boca, Vélez, Talleres, Estudiantes, Lanús y San Lorenzo quedaron eliminados en octavos. La principal preocupación para Madelón pasa por la situación física de Marcelo Estigarribia, que arrastra una molestia en los aductores y recibió un fuerte golpe ante Independiente Rivadavia, por lo que será esperado hasta último momento. Además, no podrá contar con Bruno Pittón (lesión meniscal) ni con Nicolás Palavecino (lesión muscular). Si Estigarribia no llega, Agustín Colazo aparece como reemplazante natural en ataque.

Belgrano, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más recordados de su historia reciente. El Pirata venció 1-0 a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Kempes, con gol de Francisco González Metilli, y cortó una racha de 20 años sin triunfos oficiales ante la T. El equipo de Ricardo Zielinski finalizó 5° en la Zona B con 26 puntos y es el único representante de Córdoba que sigue en competencia.

La gran baja confirmada en el Pirata es la de Lucas Passerini, que vio la tarjeta roja en el clásico ante Talleres y deberá cumplir la fecha de suspensión. En su lugar, Zielinski deberá buscar variantes en el ataque, donde aparecen como candidatos Ramiro Hernández o un rearmado del frente ofensivo. El cuerpo técnico mantuvo hermetismo durante toda la semana respecto al once titular.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Ulises Sánchez, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán y Ramiro Hernández. DT: Ricardo Zielinski.

Belgrano vs Unión: Ficha técnica