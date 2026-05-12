Un ex Racing y Selección Argentina se sumó al reclamo por la educación pública: "Hace años"

Un ex futbolista de Racing y Argentina se sumó al reclamo por la educación pública: "Hace años".

Un ex futbolista de Racing Club expresó en redes sociales su apoyo a la Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar este martes 12 de mayo, en reclamo contra el desfinanciamiento que el gobierno de Javier Milei lleva adelante contra las universidades públicas. Claudio 'Turco' García, de extenso paso por el fútbol argentino y recientemente candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2025, compartió una foto suya jugando un 'picadito' en una Carpa Blanca Docente durante la década de los '90: "Para que vean que me involucro desde hace años en defensa de la educación pública", escribió el ex delantero.

En aquella ocasión, de la que también participó Juan Pablo Sorín (de reconocido paso por River Plate, el fútbol europeo y la Selección Argentina), a García le tomaron una foto jugando a la pelota frente al Congreso de la Nación mientras acompañaba el reclamo docente. "Lo que extraño gambetear así", bromeó también; en una publicación posterior, compartió una reciente charla sobre adicciones que dio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y remató: "¡Aguante la educación pública!".

La foto del 'Turco' García y 'Juampi' Sorín en la Carpa Docente

La nueva marcha por la Universidad Pública

El gobierno de Milei afronta una semana crítica marcada por una creciente tensión social y política que tendrá su punto máximo este martes 12 de mayo. La Marcha Federal Universitaria se posiciona como el eje central de la protesta, aglutinando un reclamo masivo frente a las políticas de ajuste presupuestario, la crisis salarial y las dificultades de financiamiento que atraviesan las instituciones de educación superior en todo el país.

La movilización, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a sindicatos y federaciones estudiantiles, busca replicar la contundencia de convocatorias anteriores para frenar el impacto del recorte sobre el sistema público. Con el epicentro fijado en la Plaza de Mayo, los organizadores prevén que la jornada funcione como un termómetro político ante el conflicto abierto entre la gestión libertaria y la comunidad académica.

El acto central está programado para las 17, momento en el que se espera la lectura de un documento conjunto que refleje la unidad de rectores, docentes y alumnos. En un clima de confrontación directa por los recursos del Estado, esta nueva marcha federal no solo pondrá en juego el futuro de las universidades, sino que también medirá la capacidad de respuesta del Gobierno ante un reclamo que logró una amplia adhesión en diversos sectores de la sociedad.

La marcha del martes 12: por qué se convoca y qué reclaman

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, federaciones docentes, centros de estudiantes y organizaciones universitarias de todo el país bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y frenar el ahogo presupuestario que atraviesan las casas de estudio.

Según explicaron desde el sector, el reclamo apunta a la falta de ejecución plena de la ley, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios y la crisis de funcionamiento que afecta a universidades nacionales, laboratorios, investigación científica y programas de extensión. Desde el CIN remarcaron que la situación compromete no solo el presente académico sino también el acceso futuro a la educación superior pública.