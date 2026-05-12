La carrera universitaria de la UBA que estudia Santiago Beltrán, la figura de River que puede ir al Mundial

Santiago Beltrán fue figura en River y mientras tanto estudia Economía en la UBA

Santiago Beltrán volvió a ser noticia en el arco de River Plate después de ser figura atajando dos penales en la definición ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. El joven arquero que lleva poco tiempo en Primera División se ganó un lugar en la prelista de la Selección Argentina de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026 y mientras sueña con estar, lleva adelante sus estudios universitarios. De hecho, el nacido en octubre del 2004 estudia una carrera en la UBA en simultáneo.

Beltrán, la figura de River que estudia en la UBA y puede ir al Mundial 2026

El guardameta que hizo su presentación en la máxima categoría del fútbol argentino de enero del 2026 contra Barracas Central y cumplió 22 encuentros en el duelo ante el "Ciclón" cursa Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, al mismo tiempo es clave en el "Millonario" y lo viene demostrando, ya que le tocó ser el reemplazo de un referente como Franco Armani. Con este último recuperado, Beltrán se mantendría bajo los tres palos.

Los de Núñez recibirán a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental y el "Pulpo" volverá a la lista de concentrados que define Eduardo "Chacho" Coudet. Sin embargo, todo indica que el joven se quedará con el arco por encima del ídolo después de lo que fue su brillante desempeño contra San Lorenzo para avanzar a cuartos de final. Mientras tanto, el fútbol argentino sigue hablando maravillas suyas mientras tuvo una carrera atípica, estudia Economía y apareció en la prelista de Scaloni en la Selección Argentina.

La carrera universitaria de la UBA que estudia Santiago Beltrán, la figura de River

Beltrán, de un inicio atípico de carrera a ser figura en River mientras estudia Economía

Con poco recorrido en las Inferiores, Beltrán entró al mundo River por medio de una prueba y no dejó dudas. El joven arquero que llegó desde el Club de Campo Pueyrredón en Pilar siendo amateur selló su vínculo con el "Millonario" a principios del 2023 con sólo 17 años y lo extendió hasta finales del 2027. El chico que jugaba con la diez en la espalda se ganó un lugar en Núñez con los guantes puestos y ahora estudia en la UBA mientras se ilusiona con estar en la Copa del Mundo.

Una lesión de ligamentos cruzados frenó su recorrido hace dos años, pero ni eso detuvo al nacido en 2004 en sus ansias de seguir adelante. Tal es así que, ante la lesión de Franco Armani, se hizo cargo de un arco gigante del fútbol argentino y cumplió convirtiéndose en figura con penales tapados, atajadas claves y un gran nivel. A su vez, todo esto derivó en su -ya no sorpresiva- convocatoria en la prelista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, aunque la palabra final la tendrá el DT.

Los números de Santiago Beltrán en River