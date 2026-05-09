Castaño pidió hablar con Coudet y esté le respondió: se va o se queda en River

El volante comenzó a preocuparse ante la falta de minutos y lo cerca que está el Mundial.

Uno de los jugadores que no está pasando su mejor momento desde que comenzó la temporada es Kevin Castaño, debido a que había perdido cierto terreno con Marcelo Gallardo, mientras que con Eduardo Coudet casi que se encuentra marginado. Es por ello que el volante le pidió al entrenador una reunión en la que buscó manifestarle algunas sensaciones sobre lo que sucede con su rol en el plantel de River.

Lo primero a mencionar es que el volante colombiano tan solo vio acción en un solo partido con el nuevo entrenador. Apenas fueron 45 minutos ante Carabobo en el marco de la Copa Sudamericana. Su desempeño no fue el mejor y esto quedó evidenciado en dos acciones. Una fue el silbido de los hinchas a cada intervención con el balón, en tanto que la segunda se trató de la decisión de realizar un cambio en el vestuario y que no salga al campo de juego para afrontar el complemento. De ahí en adelante sumó varias ausencias y concentraciones, pero siendo un espectador de lujo en el banco de suplentes.

Por lo tanto, se registró un pedido especial. “Kevin Castaño pidió hablar con Eduardo Coudet porque siente que se juega su lugar en el Mundial con Colombia. Necesita minutos y protagonismo para no perder terreno”, expresaron desde Bolavip. Una noticia que surgió en la previa del encuentro que se disputó en Venezuela y que anunciaba el regreso del jugador a la lista de concentrados.

Sin embargo, el entrenador de River decidió no hacer uso de sus servicios y esto permite pensar que se trata de un ciclo que está a punto de llegar a su fin. “El cuerpo técnico prefiere que el jugador tenga rodaje de visitante, sin tanta presión”, profundizaron sobre la charla que se llevó a cabo. Esto permite entender que no habrá presencias en el estadio Monumental para evitar la desaprobación de los hinchas. Lo particular es que el calendario señala pocos partidos fuera del barrio de Núñez.

Por ende, la salida de Kevin Castaño es una que se encuentra confirmada si se piensa en el mercado de pases que se va a llevar a cabo después del Mundial. Hay que recordar que el “Millonario” adquirió la ficha en un valor de 20 millones de dólares, debido a que debió comprar una parte del Krasnodar de Rusia y en el último momento se produjo la intervención del Cruz Azul, que solicitó la venta de su porcentaje. Algo que terminó dándole forma al monto final.

"Ora, espera, confía. Dios siempre llega", expresó el jugador de River en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Una clara señal de que está en la espera de que el mercado de pases inicie para poder marcharse y así obtener los minutos de calidad que necesita con el fin de recuperar su lugar en la Selección de Colombia. Aunque no será para nada fácil lograr una venta que le permita a los dirigentes obtener una gran parte del dinero destinado al pase.

Hay que recordar que la contratación de Kevin Castaño fue producto de un “capricho” de Marcelo Gallardo porque entendía que le podía aportar algo distinto en la mitad de la cancha y es por ello que le insistió a Jorge Brito que destrabara su salida desde Rusia. Lo cierto es que los primeros meses de su incorporación despertaron una serie de comentarios positivos que después no fueron acompañados por las actuaciones que el jugador desarrollaba a medida que la temporada 2025 se iba consumiendo.