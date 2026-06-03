Trump confirma que llamó "loco" a Netanyahu en una conversación telefónica

Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump (dcha), y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa en el complejo vacacional de Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, EEUU.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber llamado "loco" al primer ‌ministro israelí, Benjamin ‌Netanyahu, en una conversación telefónica plagada de palabrotas sobre los combates en Líbano, en un momento en que Washington intentaba negociar el fin de las hostilidades con Irán.

En una entrevista emitida el miércoles, se le ​preguntó a Trump ⁠si había llamado "jodidamente loco" al veterano ‌líder israelí y lo había acusado ⁠de ingratitud, parafraseando un ⁠informe de Axios.

"Lo hice", afirmó Trump en el podcast "Pod Force One". "No diría que estaba enfadado. ⁠Estaba un poco molesto por sus ​constantes enfrentamientos con Líbano, ya ‌sabes".

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A continuación afirmó que ‌se lleva bien con Netanyahu.

Según el ⁠informe de Axios, que citó a un funcionario estadounidense no identificado, Trump le dijo a Netanyahu en una llamada el ​lunes: "Estás ‌jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el ⁠mundo odia a Israel por esto".

Trump dijo en la entrevista: "En algún momento le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto. Tenemos que detenerlo'".

Irán ha dicho que no aceptará un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra ‌que Trump y Netanyahu iniciaron a finales de febrero, a menos que el alto el fuego se extienda también al Líbano, país que Israel invadió en marzo en persecución ‌de la milicia de Hezbolá, alineada con Irán, que disparó a través de la frontera ‌en apoyo ⁠de Teherán.

Trump se enfadó cuando se le preguntó si Netanyahu le ​había "engañado" para que atacara a Irán, y dijo que sus críticos son "el enemigo".

Con información de Reuters