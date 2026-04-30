Los cuatro jugadores que tienen un pie y medio afuera de River después del Mundial

El borrador de salidas expone que hay al menos siete jugadores que podrían marcharse en junio.

La contratación de Eduardo Coudet como entrenador de River expone que no tuvo la chance de afrontar un mercado de pases para armar el plantel a su gusto. Por ende, el receso que se dará antes, durante y después del Mundial es uno más que importante para ver qué es lo que considera que le falta al equipo y aquellos nombres que deben marcharse, debido a que no son de utilidad. Sobre este punto hay cuatro jugadores que comenzaron a sonar de gran manera tras la victoria frente a Aldosivi.

En las redes sociales, los hinchas debaten bastante y arman listas de jugadores que cumplieron un ciclo defendiendo la camiseta del “Millonario” dentro del campo de juego. Aunque hay una serie de nombres que se repiten con cierta frecuencia. Y de acuerdo con una información que comenzó a circular, pareciera que existe igualdad de criterios con el cuerpo técnico.

“River proyecta un mercado de pases con salidas importantes. Los jugadores que podrían irse son: Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Facundo Colidio, Maxi Salas e Ian Subiabre”, expresó el periodista Rodrigo Rosetti en su cuenta de X (ex Twitter). No hay grandes detalles, pero se estima que todos los mencionados van a ser negociados con el fin de obtener un ingreso por sus fichas.

El caso más particular es el de Subiabre con el que se especula con una posible salida en calidad de préstamo con el fin de que obtenga rodaje y termine de pulir sus habilidades. Aunque una oferta de compra de 15 millones de dólares podría llegar a ser considerada como suficiente para el “Millonario”. Mientras que Rivero dispone de grandes chances de emigrar a Europa.

Lo particular de esta lista es la presencia de Maximiliano Salas después del ida y vuelta que se armó entre River y Racing por la ejecución de su cláusula de salida. Hay que recordar que en el fútbol argentino existía un “pacto de caballeros” que impedía abonar este valor y que los clubes debían sentarse a negociar. Uno de los elementos importantes de esta historia es que Diego Milito pretendía un ingreso por arriba de los 12 millones de euros.

Por otro lado, se debe considerar un quinto nombre que no aparece mencionado en la nómina, pero que con el paso de los partidos está despertando varios comentarios. Es que Kevin Castaño se encuentra muy relegado y van dos listas de concentrados en las que no fue incluido. Su última y única participación con Eduardo Coudet se dio en el duelo ante Carabobo de Venezuela. Aunque duró 45 minutos en cancha después de desplegar un rendimiento que provocó la presencia de silbidos en el Monumental.

Se menciona que el volante colombiano podría marcharse en el mercado de pases invernal. Hay que recordar que River pagó poco más de 20 millones de dólares para quedarse con su ficha, que estaba repartida entre el Krasnodar de Rusia y el Cruz Azul de México. Nuevamente, un jugador muy pedido por Marcelo Gallardo es blanco de varias críticas por su rendimiento y mencionado como una posible baja.

Los juveniles que pueden irse para sumar minutos

Además de los jugadores mencionados, los trascendidos que emergen de los pasillos del Monumental hablan de que Santiago Lecina y Agustín Ruberto podrían irse de River, pero bajo la modalidad de préstamo, con el fin de encontrar rodaje en otro club del fútbol argentino o del exterior que les permita desarrollarse.

Ambos no están teniendo minutos con Eduardo Coudet y venían de afrontar una situación similar con Marcelo Gallardo. Los dos canteranos tienen contrato con el club, pero con la particularidad de que se colocaron cláusulas de rescisión elevadas con el fin de evitar salidas imprevistas ante el primer llamado desde Europa.