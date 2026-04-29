El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.