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Desaparición de Loan

Caso Loan: a días del inicio del juicio, cómo está la causa

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

11:25 | 31/05/2026

Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a poco semanas del juicio

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10:23 | 30/05/2026

Caso Loan: la Justicia aguarda los resultados de una pericia clave

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06:00 | 28/05/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa a pocas semanas del juicio

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05:00 | 27/05/2026

Caso Loan: cómo fue la inspección y cuáles son los pasos a seguir en la causa

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07:51 | 26/05/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa tras las últimas inspecciones

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10:55 | 24/05/2026

Caso Loan: las últimas novedades de las inspecciones en el lugar de la desaparición

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11:12 | 22/05/2026

Caso Loan: la conclusión que dejó la inspección ocular en Corrientes

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08:09 | 21/05/2026

Caso Loan: cómo sigue la causa tras la inspección ocular de la Justicia

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07:07 | 20/05/2026

Caso Loan: crecen las expectativas tras los rastrillajes

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18:43 | 19/05/2026

La inspección por Loan, por dentro: durante horas, reconstruyeron la desaparición del niño

Jueces, funcionarios judiciales, abogados y testigos recorrieron durante más de 4 horas el campo donde desapareció el pequeño pero algunos no participaron de la segunda parte de la pericia cuando midieron el recorrido y anduvieron por la zona donde apareció el botín y que la propia Laudelina Peña dijo que fue “plantado”.

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07:45 | 19/05/2026

Caso Loan: se retoma la inspección ocular en la zona del naranjal

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18:57 | 18/05/2026

Un acusado del caso Loan participará de la inspección en el naranjal

Uno de los principales acusados por la desaparición del pequeño hace casi 2 años participará de los recorridos junto a jueces, fiscales y testigos, aunque la Justicia le negó un pedido clave que hizo el imputado.

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11:59 | 18/05/2026

Así será la medida de la Justicia para probar que a Loan se lo llevaron

Jueces y fiscales recorrerán la zona del naranjal y donde se encontró una prueba clave. La medida será, para muchos, el primer contacto con el lugar donde desapareció el pequeño

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06:00 | 18/05/2026

Caso Loan: la fiscalía volverá al Naranjal previo al juicio para “probar la sustracción”

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