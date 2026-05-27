EN VIVO
Caso Loan

Caso Loan: cómo fue la inspección y cuáles son los pasos a seguir en la causa

Cobertura FINALIZADA -

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El  13 de junio de 2024  fue visto por última vez  Loan Danilo Peña  en la localidad 9 de Julio, provincia de  Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados ​​por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.  Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Trending
River Plate
Enojado con Coudet: River le puso precio a Quintero y puede irse en días
Las más vistas