"¿Querés negociar por Loan?": el extorsivo mensaje que recibió un hermano del nene y que puso en jaque el juicio

El juicio oral por la desaparición de Loan Peña sumó este miércoles un testimonio que puso en jaque la causa. Cristian Peña, uno de los cinco hermanos del niño que declararon hoy ante el tribunal en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, reveló que recibió un mensaje extorsivo durante la búsqueda de su hermano pequeño.

Según explicó en la audiencia, el texto decía que le respondiera "si quería hablar o negociar por Loan". El mensaje llegó durante la madrugada del día posterior a la desaparición, el 14 de junio de 2024, y fue uno de los momentos más impactantes de su declaración.

Con un tono serio y voz baja, Cristian comenzó su testimonio rememorando su vínculo con Loan: "Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él. Mi mamá lo cuidaba". Pero fue cuando reveló el contenido del mensaje extorsivo que la atención del tribunal se concentró en sus palabras.

Según su relato, la imputada Victoria Caillava lo acompañó a denunciar el hecho: dijo que ella lo llevó en su camioneta durante la tarde del sábado a la comisaría donde explicó el episodio. Este dato no pasó desapercibido para los jueces, que analizan el rol de Caillava en los hechos posteriores a la desaparición.

La crisis de llanto de Alfredo Peña

Luego fue el turno de Alfredo Peña, quien no pudo contener la emoción al recordar a su hermano menor. Desbordado por la angustia, tuvo que interrumpir su declaración frente al Tribunal de Corrientes.

El joven recibió la contención de la psicóloga de la DOVIC, quien le alcanzó un vaso con agua y un pañuelo de papel. Entre lágrimas, Alfredo relató que su hijo de seis años se llevaba bien con Loan. "Solían jugar todos los días", recordó. Y agregó: "Buscaba a mí papá y se iba a llorar solo al fondo de la casa", dijo entre la angustia y la emoción.

El calvario de la familia Peña

Con respecto a su madre, María Luisa Noguera, declaró que "la tenemos que consolar todos los días, sobre todo a la noche". También rememoró que, entre llantos y gritos, ella vociferaba: "¿Dónde está mi hijo?", y que quería hablar con Macarena, Laudelina, Pérez y Caillava.

Según su testimonio, a ella le tuvieron que dar medicamentos para calmarla y tuvo que pedir a los medios periodísticos "que frenen" su accionar porque le hacían mal. El testimonio de Alfredo también incluyó una revelación onírica que impactó al tribunal: "Lo soñé a tu hermano, está con alguien. Lo dejaron".

Cristian y Alfredo fueron los primeros en declarar, pero durante la jornada también están convocados José, César y Fernando Peña, los otros tres hermanos del menor. Esta secuencia de declaraciones concluirá el jueves con la comparecencia de Catalina Peña, la abuela de Loan y dueña de la casa donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor. Para el tribunal, este tramo del debate es central para reconstruir cómo transcurrió ese encuentro y qué pasó en las horas posteriores, cuando se perdió el rastro del niño, en un proceso que además tiene a 17 personas sentadas en el banquillo.