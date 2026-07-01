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Desaparición de Loan

Caso Loan: hoy declara la abuela Catalina y los cinco hermanos del niño

En VIVO - Actualizado hace 21 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

Comenzó la sexta audiencia del juicio

Como el pasado martes, los jueces Simón Pedro Bracco, de la provincia de Río Negro, y Eduardo Belforte, de Formosaasisten de forma remota. Sólo etá presente en el TOF de Corrietnes el magistrado Fermín Ceroleni junto al juez sustituto Enrique Jorge Bosch del TOF de Resistencia, provincia de Chaco.

Hace 1 hora

Se demora el inicio de la sexta audiencia por el caso Loan

En el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, la sexta audiencia por el juicio de Loan comenzó con demoras luego de que los fiscales se hicieran presentes pero no los abogados defensores de los imputados.

 

Se espera que en la nueva jornada del debate oral, hayan más testimonios de la familia Peña: está previsto que declare la abuela Catalina y los cinco hermanos del pequeño.

Hace 16 horas

Declaró el hermano mayor de Loan y explicó qué hizo con las donaciones

Mariano Peña describió las sensaciones que tuvo el día que se perdió el rastro de Loan Peña, el 13 de junio de 2024. Al igual que sus padres, apuntó contra Laudelina Peña y les pidió a todos los imputados que "hablen". 

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Hace 17 horas

La mamá de Loan acusó a Carlos Pérez de saber dónde está el nene y él le respondió

María Noguera prestó declaración este martes durante el juicio por la desaparición del niño. Por el hecho, está imputada su tía Laudelina Peña y otras seis personas. Se los acusa de "sustracción y ocultamiento" del menor.

Durante varias horas se reconstruyó lo que sucedió aquel 13 de junio de 2024 en lo que parecía ser un habitual almuerzo familiar.

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Hace 21 horas

El papá de Loan apuntó contra Laudelina: las palabras en el juicio

José Peña declaró por primera vez ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, donde se juzga a los 17 acusados por la desaparición de Loan. 

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10:05 | 30/06/2026

"No llegó al naranjal": la frase de la madre que retumba en el medio del juicio

Pocas horas antes de declarar en el juicio por la sustracción y ocultamiento de su hijo, Maria Noguera asegura que cree en la Justicia pero apunta a personas que aún no están detenidas.

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09:01 | 30/06/2026

Día clave en el juicio por Loan: hoy declaran los padres del niño

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09:30 | 29/06/2026

Juicio por Loan: esta semana declaran los padres y crece la expectativa

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11:02 | 26/06/2026

Caso Loan: expectativa por la declaración de los padres del nene

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08:41 | 25/06/2026

Juicio por Loan: después del silencio de los acusados, nuevo cuarto intermedio

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08:08 | 25/06/2026

Quién es Antonio Benítez en el juicio del caso Loan: todo sobre el tío del pequeño

Junto a su esposa, Laudelina Peña, es uno de los principales sospechosos de la desaparición de Loan. Está imputado por “sustracción y ocultamiento de menor”.

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17:27 | 24/06/2026

Quién es Fernández Codazzi, el abogado que citaron a declarar en el juicio del caso Loan

El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. Hay un total de siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor.

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14:37 | 24/06/2026

Quién es "El Americano" que pidió la excarcelación en el juicio del caso Loan

Nicolás Gabriel Soria, apodado "El Americano" o "El Yankee", es uno de los imputados en una causa conexa al juicio por la desaparición del pequeño. Lo acusan de encubrimiento y privación ilegal de la libertad.

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13:20 | 24/06/2026

La carta de Carlos Pérez en el caso Loan que sacudió la audiencia

El principal imputado por la desaparición de Loan le hizo llegar un escrito a su abogado en el que critica la investigación. El juicio oral atraviesa una semana decisiva.

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08:36 | 24/06/2026

Juicio por Loan: los principales imputados se negaron a declarar

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15:21 | 23/06/2026

El papá de Loan no cree en Laudelina: las tres pruebas en su contra en medio del juicio

A días de declarar en el juicio por la desaparición de Loan, José Peña se despegó de su hermana Laudelina, una de las principales imputadas. La abogada de la familia aseguró que para el padre del menor, la mujer "ya no es parte de la familia".

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