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Desaparición de Loan

Juicio Loan: cómo continúa el caso con la última revelación de los peritos

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Juicio Loan: cómo continúa el caso con la última revelación de los peritos

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 3 horas

Loan: un perito complicó a Pérez y Caillava por una pericia clave

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, un perito forense brindó detalles de una pericia que complica al exnavío y a la exfuncionaria.

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña, este jueves declaró ante el tribunal el perito forense Mario Rosillo, quien complicó a dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

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Hace 4 horas

Caso Loan: un perito reveló que detectaron rastros en vehículos de Caillava y Pérez

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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Hace 5 horas

Juicio por Loan: la fuerte declaración de El Americano y cómo sigue el juicio

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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21:54 | 05/08/2026

"Las únicas víctimas son Loan y su familia”: la sorprendente frase de “El Americano” Soria

En una nueva audiencia, el único imputado de la causa conexa que sigue detenido denunció irregularidades y pidió protección. Llamativa ausencia de una funcionaria que estaba citada como testigo.

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06:51 | 05/08/2026

Juicio por Loan: hoy declaran un vecino de 9 de Julio y un perito

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13:03 | 04/08/2026

"Sigue secuestrado": los papás del nene denuncian presiones

A más de dos años de la desaparición de Loan en Corrientes, sus papás difundieron un comunicado en el que respaldan a la jueza Pozzer Penzo y reclaman que todas las líneas de investigación sigan abiertas.

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08:12 | 04/08/2026

La familia de Loan denunció que buscan frenar la investigación: "Sigue secuestrado"

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

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07:37 | 03/08/2026

Juicio Loan: cómo continúan las audiencias en medio del cruce de la familia

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

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10:50 | 02/08/2026

La familia de Loan denunció maniobras para entorpecer la causa

La familia de Loan Danilo Peña difundió un nuevo comunicado en el que expresó su preocupación por el desarrollo de la causa judicial. Reclamaron que el proceso avance sin presiones externas.

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10:51 | 01/08/2026

Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal

Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.

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10:49 | 31/07/2026

Caso Loan: a quiénes apuntaron los detenidos después de la feria judicial

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

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16:47 | 30/07/2026

Loan: las declaraciones que complicaron a Pérez, Caillava y Maciel

En la jornada del martes cargada de tensión y polémicas, los testigos apuntaron al matrimonio y al excomisario del pueblo. La médica del pueblo habló del pequeño y de la exfuncionaria.

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08:45 | 30/07/2026

Juicio de Loan: continúan las audiencias y declaran tres testigos clave

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan.

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11:52 | 29/07/2026

Los testimonios que complicaron a Maciel en el juicio de Loan

Dos policías que participaron en los primeros rastrillajes declararon ante el TOF de Corrientes y señalaron al exjefe policial como quien dirigía el operativo.

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