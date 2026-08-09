Carín León en Buenos Aires: qué figuras argentinas subieron al escenario

El sonido regional mexicano volvió a adueñarse de Buenos Aires con una noche de fiesta, emoción y cruces de géneros. Ante un Movistar Arena con entradas agotadas, Carín León ofreció una presentación deslumbrante donde la potencia de su banda y su estética cowboy contemporánea demostraron por qué es uno de los máximos embajadores de la música latina actual.

Sin embargo, el gran sello distintivo de la jornada del viernes 7 de agosto fue la diversidad de figuras locales que acompañaron al artista sobre el escenario y en el backstage. Bajo la premisa de que "donde duele México, late Argentina", el referente internacional dejó en claro que la música de raíz trasciende fronteras, uniendo voces de la escena pop urbana, la cumbia y el deporte en un mismo abrazo cultural.

La noche reservó momentos inolvidables para el público porteño; uno de los pasajes más celebrados ocurrió cuando Yami Safdie subió al escenario para interpretar junto al sonorense el tema Pero yo sí, sumando además una versión compartida de En otra vida, el celebrado éxito de la cantautora argentina.

El pulso tropical y popular llegó de la mano de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes. En un cruce de voces de alto impacto, los artistas revelaron en exclusiva y totalmente en vivo Qué andás haciendo, el single que lanzarán próximamente en plataformas digitales y que promete fusionar la impronta de ambos mundos musicales.

Carín León y Emanuel Noir.

En los pasillos del estadio, la presencia de Carlos Tévez generó gran repercusión: el exfutbolista y referente de Boca Juniors, confeso admirador de la obra de León desde que se cruzaron durante una gira en Miami, dijo presente para disfrutar el espectáculo y saludó efusivamente al mexicano con un afectuoso abrazo que selló la velada.

Carín León y Carlos Tévez.

Quién es Carín León

Carín León se ha establecido como un exponente de la música latina actual desde la apertura de su etapa solista en 2018. Su propuesta artística combina las bases de la música regional mexicana con elementos del pop, el rock y otros estilos internacionales. Originario de Hermosillo, Sonora, el intérprete ha sido distinguido con cuatro Latin Grammy, un premio Grammy y diversas certificaciones comerciales por el volumen de sus ventas.

Su trayectoria incluye colaboraciones con artistas internacionales como Bon Jovi, Carlos Santana, Kacey Musgraves, Kane Brown, Maluma, C. Tangana y Camilo. En el ámbito del directo, se ha presentado en escenarios como el Grand Ole Opry, el festival Coachella y el Festival de Viña del Mar, donde fue reconocido con las gaviotas de Plata y Oro. Durante 2025 fijó marcas de convocatoria en el evento RODEOHOUSTON y concretó el tramo europeo del Boca Chueca Tour, manteniendo su actividad en escenarios internacionales a lo largo de 2026.