Así es la moda inspirada en abuelas italianas que es furor en 2026

La moda vuelve a encontrar inspiración en el pasado, pero esta vez con una propuesta que pone el foco en la nostalgia, la calidad y el consumo consciente. En 2026, una de las estéticas que más creció en redes sociales y en el street style es Dolce Nonna, un estilo que recupera el guardarropa de las tradicionales abuelas italianas y lo adapta a las preferencias de la generación Z. Con prendas clásicas, accesorios vintage y colores atemporales, esta tendencia se convirtió en una de las más comentadas de la temporada.

Qué es Dolce Nonna y por qué se volvió tendencia

Luego del éxito del quiet luxury, el coastal grandmother y el regreso de la moda de los años noventa, las nuevas generaciones volvieron a mirar hacia estilos que transmiten autenticidad. En ese contexto apareció Dolce Nonna, una estética que rescata la elegancia cotidiana de las mujeres italianas que hacían del buen vestir un hábito diario.

La propuesta no busca copiar literalmente la ropa de una abuela, sino reinterpretarla con una mirada actual. La combinación de prendas clásicas con básicos contemporáneos permite crear outfits cómodos, sofisticados y con personalidad, sin perder frescura.

Además, esta tendencia acompaña un cambio en la forma de consumir moda. Frente al crecimiento del fast fashion, cada vez más personas priorizan prendas duraderas, de buena calidad y con historia, muchas veces adquiridas en ferias, tiendas de segunda mano o heredadas de la familia.

Los colores suaves y tejidos artesanales son protagonistas de esta propuesta italiana.

Las prendas que no pueden faltar en un look Dolce Nonna

Uno de los principales atractivos de esta estética es que resulta fácil de incorporar al guardarropa sin realizar grandes inversiones. La clave está en mezclar piezas tradicionales con otras más actuales para lograr un equilibrio natural.

Entre los básicos más representativos aparecen los cardigans de lana con botones, sweaters tejidos artesanalmente, vestidos floreados de inspiración vintage y faldas midi plisadas o estampadas. También son protagonistas las camisas blancas amplias y los pantalones de corte clásico.

Los accesorios tienen un papel central dentro de la tendencia. Los pañuelos de seda anudados en la cabeza o alrededor del cuello son uno de los elementos más característicos, junto con los mocasines de cuero, las carteras estructuradas, los bolsos tejidos y los canastos de rafia.

A estos detalles se suman las joyas con apariencia heredada, como collares de perlas, aros dorados y anillos clásicos, que aportan elegancia sin necesidad de recurrir a piezas llamativas.

Los colores y estampados que identifican esta estética

Dolce Nonna se aleja de las combinaciones estridentes y apuesta por una paleta inspirada en los paisajes italianos y en los tonos naturales.

Los colores más elegidos son manteca, crema, blanco, oliva, verde salvia, terracota, chocolate, azul marino y bordó. Se trata de una gama fácil de combinar, que transmite calidez y permite crear conjuntos versátiles para distintas ocasiones.

En cuanto a los estampados, predominan las flores pequeñas, los lunares y los cuadros tradicionales. Estos diseños refuerzan el espíritu vintage de la tendencia sin dejar de verse actuales cuando se combinan con prendas modernas.

Cómo sumarse a Dolce Nonna sin cambiar todo el placard

Una de las razones por las que esta tendencia ganó popularidad es que puede adaptarse fácilmente a diferentes estilos. No hace falta renovar todo el guardarropa para incorporarla.

Un jean recto con un cardigan tejido y mocasines ya transmite el espíritu Dolce Nonna. También funcionan un vestido lencero combinado con un pañuelo estampado o una camisa oversized junto a una falda midi. La idea es sumar uno o dos elementos clásicos a un look contemporáneo para conseguir un resultado equilibrado.