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Sanciones

EEUU impone sanciones a militares cubanos y a empresas vinculados a la adquisición de armas

06 de agosto, 2026 | 15.07

​Estados Unidos impuso el jueves sanciones a cinco entidades cubanas y ‌a ocho personas ‌que ayudan a Cuba a adquirir armas y a mantener relaciones con ejércitos extranjeros, entre ellos los agregados militares de La Habana en China y Rusia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ​anunció las ⁠sanciones, en virtud de un decreto ‌firmado en mayo por el ⁠presidente Donald Trump, que ⁠las ampliaba a funcionarios del Gobierno cubano, las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes.

Las sanciones ⁠del jueves se dirigen contra ​filiales del conglomerado militar GAESA, ‌un holding militar y ‌una empresa de reparación de aeronaves ⁠militares, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Entre las personas mencionadas están Álvaro López Miera, ministro ​de las ‌Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, así como el jefe del Estado Mayor, Roberto Legra Sotolongo, y los agregados militares de Cuba en ⁠Rusia y China, entre otros.

Rubio dijo que el Gobierno cubano usa sus servicios militares y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y acusó al país de servir de base de operaciones para Rusia, ‌China e Irán en sus acciones contra Estados Unidos.

La medida se suma a sanciones anteriores que ya afectaban a GAESA y al propio MINFAR.

Las autoridades cubanas ‌no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Washington ha impuesto sanciones a una ‌serie de ⁠entidades y personas cubanas, incluido su presidente, para intensificar la ​presión sobre los líderes comunistas.

Con información de Reuters

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