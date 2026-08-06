EEUU impone sanciones a militares cubanos y a empresas vinculados a la adquisición de armas

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a cinco entidades cubanas y a ocho personas que ayudan a Cuba a adquirir armas y a mantener relaciones con ejércitos extranjeros, entre ellos los agregados militares de La Habana en China y Rusia.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones, en virtud de un decreto firmado en mayo por el presidente Donald Trump, que las ampliaba a funcionarios del Gobierno cubano, las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes.
Las sanciones del jueves se dirigen contra filiales del conglomerado militar GAESA, un holding militar y una empresa de reparación de aeronaves militares, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Entre las personas mencionadas están Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba, así como el jefe del Estado Mayor, Roberto Legra Sotolongo, y los agregados militares de Cuba en Rusia y China, entre otros.
Rubio dijo que el Gobierno cubano usa sus servicios militares y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y acusó al país de servir de base de operaciones para Rusia, China e Irán en sus acciones contra Estados Unidos.
La medida se suma a sanciones anteriores que ya afectaban a GAESA y al propio MINFAR.
Las autoridades cubanas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Washington ha impuesto sanciones a una serie de entidades y personas cubanas, incluido su presidente, para intensificar la presión sobre los líderes comunistas.
Con información de Reuters