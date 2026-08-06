Quién es la hija de Moria Casán y con quién la tuvo: así está hoy Sofía Gala Castiglione

Sofía Gala Castiglione nació el 24 de enero de 1987 y es hija de Moria Casán y del actor Mario Castiglione.

Moria Casán y Sofía Gala Castiglione protagonizan una de las relaciones familiares más conocidas del espectáculo argentino. A lo largo de los años compartieron escenarios, entrevistas y momentos de gran exposición pública. La historia de la actriz, su carrera y su presente despiertan un interés constante entre quienes siguen la actualidad del mundo artístico.

Quién es Sofía Gala Castiglione y quién es su padre

La historia de Sofía Gala Castiglione está ligada desde su nacimiento al mundo del espectáculo. Nació el 24 de enero de 1987 en la Clínica del Sol, en la ciudad de Buenos Aires, y es hija única de Moria Casán y del actor Mario Castiglione.

Gracias a la enorme popularidad de sus padres, su infancia transcurrió bajo una fuerte exposición mediática. Desde muy pequeña estuvo presente en estudios de televisión y detrás de escena de las obras teatrales en las que participaban tanto su madre como su padre, una experiencia que marcó sus primeros años de vida.

Con el paso del tiempo, esa cercanía con el ambiente artístico terminó convirtiéndose en una vocación. Durante su niñez realizó pequeñas participaciones en sketches de algunos programas conducidos por Moria Casán, dando sus primeros pasos frente a las cámaras.

La carrera artística de Sofía Gala Castiglione

Aunque durante muchos años fue conocida principalmente por ser la hija de Moria Casán, Sofía Gala Castiglione logró construir una trayectoria propia dentro del cine, el teatro y la televisión argentina.

Su carrera estuvo marcada por interpretaciones que recibieron el reconocimiento de la crítica y que la consolidaron como una de las actrices más destacadas de su generación. Con el tiempo, consiguió desarrollar un perfil artístico independiente, alejándose de las comparaciones inevitables con la figura de su madre.

Actualmente vuelve a unir su historia personal con la ficción al interpretar justamente a Moria Casán en una nueva biopic, un desafío que combina su experiencia actoral con el conocimiento íntimo de una de las personalidades más importantes del espectáculo nacional.

Las polémicas que marcaron su juventud

La exposición pública de Sofía Gala Castiglione comenzó cuando todavía era una adolescente. En 2001, con apenas 14 años, protagonizó junto a Moria Casán una producción fotográfica para una reconocida publicación gráfica que generó una fuerte polémica por el desnudo compartido entre madre e hija.

Poco tiempo después volvió a ocupar los titulares cuando, con 15 años, hizo público su romance con un médico de 40 años. La relación generó un amplio debate mediático y adquirió mayor repercusión debido a que Moria Casán expresó públicamente su aprobación del vínculo.

A lo largo de los años, ambas hicieron referencia en distintas entrevistas a la intensidad de su relación familiar. Entre muestras de afecto, diferencias de opinión y una personalidad fuerte por parte de las dos, construyeron un vínculo que muchas veces se convirtió en tema de conversación dentro de los medios de comunicación.

Con una destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, la actriz consiguió consolidar una identidad artística propia dentro del espectáculo argentino.

Cómo es la vida actual de Sofía Gala Castiglione

En la actualidad, Sofía Gala Castiglione continúa desarrollando su carrera artística mientras combina su actividad profesional con la maternidad. Es madre de dos hijos, Helena y Dante, quienes ocupan un lugar central en su vida personal.

Su presente muestra a una actriz consolidada que logró construir una identidad propia dentro del espectáculo argentino sin dejar de reconocer la influencia de Moria Casán en su formación. Madre e hija continúan siendo una de las duplas familiares más reconocidas de la farándula nacional, unidas tanto por los escenarios como por una historia compartida que sigue despertando interés entre el público.