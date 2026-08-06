Google Drive sumó una herramienta clave de edición de video: cómo funciona y para qué sirve

Google Drive incorporó comentarios con marca de tiempo en videos, una función que permite anclar un comentario al segundo exacto donde aplica, en lugar de dejarlo flotando a nivel del archivo entero. La novedad ya está activa y llega encendida por defecto, sin que haya que habilitarla desde ningún lado.

Cómo funcionan los comentarios con marca de tiempo

Mientras se reproduce un video dentro de Drive, un botón desplegable junto al cuadro de comentarios ofrece dos opciones: dejar un comentario tradicional a nivel de archivo, o uno vinculado al segundo exacto que está corriendo en ese momento. Al elegir la segunda opción, Drive coloca un pequeño marcador sobre la línea de tiempo del video, similar a los capítulos de un video de YouTube. Cualquiera que abra el archivo después puede hacer clic en ese marcador y saltar directo al momento en cuestión, con el comentario apareciendo automáticamente.

Diferencias entre web y celular

Hay una limitación importante: crear un comentario con marca de tiempo solo funciona desde la web. Si se abre el mismo video desde el celular, la nota aparece como un comentario común de archivo, sin marcador ni momento asociado, y Google no ofrece por ahora una forma de crearlos desde Android o iOS. Quien revisa contenido desde el teléfono puede leer lo que otros escribieron, pero no ve en qué parte del video aplica ni puede sumar comentarios propios con esa función.

Quién puede usarla y desde cuándo

El acceso no está limitado a ningún plan premium: la función ya está disponible para cuentas de Google Workspace, Workspace Individual y cuentas personales de Google, sin necesidad de activarla desde ningún panel de administración. Google la pensó especialmente para demos, videos de capacitación, contenido de marketing y presentaciones grabadas, el tipo de material que suele revisarse en equipo antes de darle el visto bueno final.