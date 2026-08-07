Empleadas domésticas: cuánto vale la hora en agosto 2026

Las trabajadoras de casas particulares perciben en agosto de 2026 los nuevos salarios establecidos tras la homologación del último acuerdo paritario de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización completa el esquema de cuatro aumentos escalonados acordado para el período abril-julio y ya fue incorporada a las escalas oficiales publicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con estos nuevos valores, los empleadores deberán liquidar los haberes correspondientes utilizando la escala vigente, junto con los adicionales previstos por la normativa.

Cuánto vale la hora de una empleada doméstica en agosto de 2026

La remuneración mínima por hora quedó establecida de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $4.438,77 $4.829,13 Personal para tareas específicas $4.223,25 $4.597,18 Caseros — $3.996,45 Asistencia y cuidado de personas $3.996,45 $4.435,86 Tareas generales $3.733,72 $3.996,45

Salarios por hora empleadas domésticas

Cuánto cobran por mes las empleadas domésticas

Para quienes trabajan con modalidad mensual, las remuneraciones mínimas vigentes son las siguientes:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $553.725,91 $612.673,11 Personal para tareas específicas $517.006,43 $571.426,17 Caseros — $505.302,76 Asistencia y cuidado de personas $505.302,76 $558.972,92 Tareas generales $458.053,22 $505.302,76

Salarios con aumento en agosto

Cómo fue el aumento salarial

La última negociación salarial estableció una actualización distribuida en cuatro tramos:

1,8% correspondiente a abril de 2026.

correspondiente a abril de 2026. 1,6% para mayo.

para mayo. 1,5% para junio.

para junio. 1,4% sobre los haberes de julio, que se liquidan durante agosto.

Con este último incremento quedó completado el esquema paritario acordado para el período.

Personal doméstico: qué adicionales deben pagarse

Además de la escala salarial, las trabajadoras de casas particulares tienen derecho a distintos adicionales previstos por la normativa. Entre ellos se encuentran:

Antigüedad: adicional equivalente al 1% del salario básico por cada año trabajado .

adicional equivalente al . Zona desfavorable: adicional del 31% para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asimismo, la última liquidación incorporó el 50% restante del bono no remunerativo acordado previamente, cuyo monto total alcanza hasta $20.000, pagadero por relación laboral y de manera proporcional a las horas trabajadas.

Escalas oficiales vigentes

Con la publicación de las escalas actualizadas por parte de ARCA, quedaron oficializados los valores que incluyen los incrementos correspondientes a abril, mayo, junio y julio, además de las sumas extraordinarias acordadas durante la negociación paritaria. De esta manera, las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares deberán calcularse tomando como referencia la nueva escala salarial vigente durante agosto de 2026.