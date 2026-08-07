Kicillof enfría la discusión interna sobre 2027 y apunta a que la rere se defina voto a voto: “Año de construcción”

En la segunda mitad del año, el gobernador Axel Kicillof, profundizará el armado político del MDF y se enfocará en “ampliarlo” de cara a las elecciones del año entrante. En ese sentido, el dirigente tiene varios frentes abiertos que buscará cerrar para salir fortalecido de la propia interna peronista.

Como primer paso, el dirigente se saca el traje de candidato: “No es un año de candidaturas”, repite desde hace varios meses y se corre de ese lugar. Aunque su nombre está instalado en la vereda de enfrente a la de Javier Milei y no hay encuesta que no mida su figura, Kicillof se enfoca en fortalecerse políticamente.

La re re de los alcaldes es una piedra en el zapato. El año pasado, la senadora del MDF, Ayelén Durán presentó el proyecto de ley E 136 2025-2026 que habilita las “reelecciones indefinidas” de los intendentes. El escrito está en la comisión de Legislación General, a cargo de Germán Lago - también MDF -y desde el entorno del mandatario detallaron a El Destape que “lo harán correr” y “darán el debate” por el mismo.

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E incluso redoblan la apuesta: “Si es necesario que llegue al recinto para saber quién acompaña y quién no, así lo haremos”. El poroteo del proyecto será crucial. La semana pasada, Kicillof recibió en su despacho a los 11 alcaldes que conformaron la Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Los dirigentes le pidieron por el proyecto; la respuesta del Gobernador fue directa y clara: No era su espacio el que estaba obstruyendo la aprobación.

En la misma reunión los intendentes le pidieron un encuentro con el resto de las tribus del peronismo. Sin embargo, el mandatario lo esquivó y recordó que las definiciones de candidaturas y acuerdos políticos se dan el mismo año que se vota. Y recordó la unción de Cristina Kirchner a Alberto Fernández el 18 de mayo de 2019. También evocó la candidatura de Sergio Massa que fue cerrada el mismo 2023. No hubo objeciones.

El armado del MDF

El plan de acción política del Movimiento Derecho al Futuro estará centrado en “unificar las personerías” de los más de 300 espacios existentes en la provincia de Buenos Aires. “Queremos tener 135, es decir, uno por cada municipio”, explicaron y agregaron: “Para eso tenemos que ordenar los espacios. Hay distritos en que tenemos hasta 3 armados del MDF con diferentes dirigentes… bueno, la tarea ahora será unificarlos”.

Parte de ese trabajo se verá expuesto a través de las recorridas seccionales que se realizarán cada uno de los sábados durante agosto y septiembre. Este sábado 8, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, hará base en Alberti, 4ta sección electoral.

Le seguirán la 2da, 5ta, 6ta y 7ma. La 8va, por ser una sola ciudad, no lo consideran necesario, y además porque el MDF en La Plata está a cargo del intendente, Julio Alak. En el conurbano bonaerense, tanto en la 1ra como en la 3ra sección, antes de realizar plenarios, buscarán “ordenar” los MDF “dispersos”.

Los plenarios bonaerenses se darán los sábados de agosto y los iniciales de septiembre. El 22 del octavo mes será el lanzamiento del MDF juventudes, y luego de ese habrá uno de MDF Deportes sin fecha asignada.

Posterior a ello, el 19 de septiembre sería la fecha elegida para hacer un gran plenario federal en la provincia de Buenos Aires. El mismo implicaría la presencia de todos los MDF dispersos por el resto de las provincias. La fecha responde a que, un año atrás, Axel Kicillof desdobló la elección y obtuvo un contundente resultado electoral favorable contra Javier Milei.