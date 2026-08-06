Cuenta DNI suma un descuento sin tope para compras en farmacias y perfumerías

Cuenta DNI se destaca por beneficios en comercios de cercanía, ferias y mercados, garrafas, gastronomía y cuotas sin interés.

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder este miércoles 5 y jueves 6 de agosto a una ventaja clave orientada al cuidado personal y la salud: una bonificación del 10% sin tope de reintegro en farmacias y perfumerías adheridas de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta se encuadra en el cronograma de beneficios que el Banco Provincia mantiene activo a lo largo de todo el mes, conviviendo con rebajas en locales de barrio, mercados bonaerenses, locales gastronómicos y comercios de carnes.

El beneficio aplica una reducción directa del 10% sobre el monto total de la operación y no establece un límite máximo de reembolso, de modo que el ahorro final proporcional depende de la suma gastada. Para validar la promoción, resulta indispensable realizar la transacción abonando exclusivamente mediante la aplicación Cuenta DNI en los locales participantes.

Desde la banca pública provincial recomiendan verificar de manera previa la nómina de comercios incorporados a la red del programa. Al abarcar tanto farmacias como establecimientos de perfumería, la medida se posiciona como una oportunidad conveniente para la adquisición de medicamentos, artículos de higiene, productos cosméticos y de cuidado personal de consumo diario.

Las oportunidades de ahorro que ofrece Cuenta DNI en agosto 2026

En paralelo a las facilidades en farmacias, la billetera virtual sostiene durante todo el mes sus clásicas alternativas para dinamizar las compras familiares:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, fijando un tope de $6.000 semanales por cliente (se consigue acumulando compras por $30.000).

20% de descuento de lunes a viernes, fijando un tope de $6.000 semanales por cliente (se consigue acumulando compras por $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de rebaja diaria. El límite de reintegro es de $6.000 por semana y por usuario (alcanzable con un gasto de $15.000).

40% de rebaja diaria. El límite de reintegro es de $6.000 por semana y por usuario (alcanzable con un gasto de $15.000). Garrafas: 40% de ahorro todos los días, con un tope unificado mensual de $18.000 por persona (para un consumo de $45.000).

La billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer en agosto una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano-

Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de bonificación diaria con un tope semanal de $6.000 (requiere compras por $15.000).

40% de bonificación diaria con un tope semanal de $6.000 (requiere compras por $15.000). Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos. Tope de reembolso de $8.000 semanales por persona (con consumos de $32.000).

25% de ahorro los sábados y domingos. Tope de reembolso de $8.000 semanales por persona (con consumos de $32.000). YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los fines de semana en espacios adheridos (excluye carga de combustible), con un tope de $8.000 por semana y por cliente (para gastos de $32.000).

25% de descuento los fines de semana en espacios adheridos (excluye carga de combustible), con un tope de $8.000 por semana y por cliente (para gastos de $32.000). Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días. Tope mensual de $15.000 por usuario (al consumir $50.000).